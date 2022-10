Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cełbecki oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Partnerami strategicznymi byli: Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy. Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, Bank Pekao S.A., Atlantic Contract, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Poldka Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR, APA Sp. z o. o. , Fabryka Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie S.A., Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Podczas 15. edycji Zjazdu odczytano Manifest Przedsiębiorców Rodzinnych stworzony i przyjęty przez IFR w 2017 roku, zawierający kluczowe tematy zgłaszane przez IFR do debaty w imieniu przedsiębiorców rodzinnych. Treść manifestu: www.firmyrodzinne.pl/o-nas/manifest

Toruńska edycja wyróżniła się dzięki akcji charytatywnej – na rzecz Fundacji Czepczyński Family Foundation i realizacji projektu edukacji ekonomicznej najmłodszych zebrano ponad 30 tys. zł.

15. U-RODZINY to już historia. Ponad 150 uczestników Zjazdu, ponad 200 uczestników online, blisko 50 prelegentów, ponad 40 partnerów. Dla uczestników przygotowano 2 dni zajmującego programu merytorycznego, integracji i networkingu w rodzinnym gronie, 20 debat, warsztatów i prelekcji. Była to wyjątkowa okazja do otwartej dyskusji i nawiązania relacji. Jak zawsze u Rodzinnych nie zabrakło programu dla dzieci.

NAGRANIA Z 15. U-RODZIN JUŻ NIEBAWEM UKAŻĄ SIĘ NA NASZEJ PLATFORMIE ONLINE!

Niezmienny cel Zjazdu – ukazanie znaczenia przedsiębiorczości rodzinnej w gospodarce kraju oraz podkreślenie międzynarodowych aspiracji polskiego biznesu – w tym roku zawarto w temacie przewodnim CZAS TRANSFORMACJI. Prelegenci razem z uczestnikami szukali odpowiedzi na podstawowe pytanie 15. edycji: „Jak zmiany makro wpływają na mikro?”.

Główne wnioski z obrad 15. Zjazdu Firm Rodzinnych można zawrzeć w kilku tezach:

współczesne trendy globalne i regionalne bez wątpienia stanowią wyzwanie dla firm rodzinnych.

polskie Firmy Rodzinne też mogą być globalnym dostawcą i obsługiwać kontrakty federalne NATO czy ONZ,

Firmy Rodzinne są gotowe na transformację przemysłową,

polskie prawo nie wystarczająco wspiera FR,

kultura w biznesie bez wątpienia daje moc i skuteczność,

skalowanie biznesu warunkach niepewności gospodarczej jest możliwe,

rozwój firmy rodzinnej może być realizowany dzięki pozyskanemu z sektora bankowego i poza bankowego kapitałowi,

zmieniające się tendencje i sytuacja na rynku pracy w kontekście wojny i pandemii są wyzwanie dla pracodawców.,

społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi coraz ważniejsze narzędzie w rękach przedsiębiorstwa.

Gośćmi specjalnymi Zjazdu była trenerka z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre Ewa Brok oraz aktor filmowy i teatralny, działacz społeczny Olgierd Łukaszewicz, który omawiał stworzony ponad 200 lat temu, a jak ówcześnie aktualny dokument „Konstytucja dla Europy”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją IFR wieczorem odbyła się uroczysta kolacja ubarwiona występem artysty kabaretowego Piotra Plewy przy oprawie muzycznej „Saksofon Show”. Tegoroczną dobroczynną aukcje przeprowadzono na rzecz edukacji ekonomicznej najmłodszych. Wśród fantów znalazły się grafiki, obrazy, płyty, ale i koszulka z gwiazdy NBA Marcina Gortata czy wizyta i zaprojektowanie i uszycie kreacji by Paprocki&Brzozowski. Udało się zebrać ponad 30 tys zł.

W równie rodzinnej atmosferze spotkamy się za rok, jednak miejsce i czas jeszcze pozostaje tajemnicą.