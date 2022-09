W środę prezydent był gościem TVN 24, gdzie był pytany o wystąpienie Władimira Putina, który ogłosił częściową mobilizację kraju na potrzeby inwazji na Ukrainę i referenda, w których mieszkańcy okupowanych przez Rosję ziem ukraińskich mieliby wyrazić wolę przyłączenia do Rosji.

W odpowiedzi prezydent powiedział, że m.in. dzisiejsze wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena pokazuje, że organizacja takich referendów będzie postrzegana jako "lipa". "to nie ma nic wspólnego z uczciwością wyborczą, referendalną, to jest po prostu lipa" - ocenił.

"Nikt tego poważnie nie potraktuje, to z demokracją nie ma nic wspólnego, to wręcz urąga demokracji. Przecież wiadomo, że wynik jest zaplanowany na Kremlu i tam znany. My jako Polacy znamy to doskonale z naszej historii - słynnego referendum organizowanego po II wojnie światowej, właśnie pod szponami wówczas sowieckimi" - dodał.

Duda również był pytany o możliwość użycia przez Putina arsenału jądrowego. "Rosja dzisiaj okupuje terytorium Ukrainy. Nie ma żadnej wojny na terytorium Rosji i nie będzie żadnej wojny na terytorium Rosji, ponieważ nie wierzę w to, żeby Ukraińcy - nawet jeżeli uda im się rzeczywiście odzyskać własne terytorium i wyprzeć z niego Rosji - weszliby na teren Federacji rosyjskiej, w granicach międzynarodowo uznanych; Ukraińcy walczą o odzyskanie ziemi, która jest ich ziemią" - podkreślił.

"Uważam, że Władimir Putin, ale również jego zaplecze i jego otoczenie, ma świadomość, co to znaczy. Oni oczywiście będą mówili, że mają tę broń jądrową - wszyscy wiedzą że mają, ale oni też wiedzą doskonale, że użycie jej, nawet w najmniejszym stopniu, gdyby użyli jakichś supernowoczesnych maleńkich ładunków nuklearnych - to będzie to przełamanie tabu, które pociągnie za sobą skutki, których nie można dzisiaj przewidzieć" - powiedział.

Jak ocenił, "Rosja stanie się wtedy wrogiem całego świata".

Duda pytany był również o środowe wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena przed Zgromadzeniem Ogólnym NZ. "To była właśnie adekwatna wypowiedź, bez jakiegoś wielkiego odnoszenia się do tamtego wystąpienia (Władimira Putina - PAP), bez właściwie żadnej polityki, z taką bardzo wręcz sucha oceną faktów, z jakimi prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie na okupowanych ziemiach Ukrainy" - powiedział.

Jak ocenił, wystąpienie Bidena było jednocześnie "bardzo twardym, zdecydowanym, a jednocześnie bardzo spokojnym utrzymaniem tej linii, która cały czas jest konsekwentnie realizowana".

Prezydent poinformował także, że miał okazję krótko porozmawiać z Bidenem podczas uroczystości pogrzebowych brytyjskiej królowej. Zaznaczył, że USA dostarczają największej pomocy Ukrainie - to, jak mówił, "ma dzisiaj dla oporu ukraińskiego wobec inwazji rosyjskiej znaczenie absolutnie fundamentalne".(PAP)

autor: Mikołaj Małecki