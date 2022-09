Oficjalnym powodem zwolnienia były – według służb prasowych Twittera – niskie zdolności menedżerskie szefa bezpieczeństwa. Sam Zeitko uważa jednak, że został zwolniony przez to, że chciał ujawnić nieprawidłowości, jakie odkrył w działaniu spółki. Ponieważ zarząd nie był zainteresowany ich rozwiązaniem, „Mudge” zdecydował, by stać się sygnalistą, i latem przesłał raport na temat problemów Twittera do amerykańskich polityków. Pod koniec sierpnia dokumenty wyciekły do mediów.