Premier Mateusz Morawiecki spotkał się samorządowcami w miejscowości Jasienica Rosielna (pow. brzozowski). Podkreślił, że rząd i samorząd muszą współdziałać przy rozwiązywaniu różnych problemów.

"Temu służy nasza polityka. Wiem, że niektórzy starali się wbić kij między rząd i samorząd, ale w ślad za naszymi obietnicami idą czyny. Staramy się wspierać samorządy we wszystkich działaniach, nie tylko inwestycyjnych" – zaznaczył.

Premier podkreślał, że jego rząd przeznacza na wsparcie inwestycji samorządowych "5 do 10 razy więcej w porównaniu do poprzedników". Wskazywał, że fundusze są przeznaczane "na realizację marzeń" samorządowców: budowę chodników, dróg rowerowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, dróg gminnych i powiatowych. "Wszystko po to, aby gminy i powiaty piękniały, bo wtedy ludzie będą chcieli tutaj żyć. Nie będą chcieli wyjeżdżać zaraz po ukończeniu szkoły średniej czy studiów. To jest kwintesencja polityki naszego rządu" – zaznaczył.

Dodawał, że zależy mu przede wszystkim, "aby rozwój Polski był sprawiedliwy i zrównoważony". "Bez tego nie będzie szans rozwojowych dla takich gmin i miejscowości jak Jasienica Rosielna" – powiedział.

Premier podkreślił, że obok programów inwestycyjnych, które zostały uruchomione kilka lat temu, rząd przyjął ustawę, która przeznacza 13,7 mld złotych na elastyczne wsparcie samorządów we wszystkich wydatkach bieżących. "W taki sposób przygotowany został algorytm, aby ci, którzy najbardziej tego potrzebują, otrzymali najwięcej. Bo w sytuacji, kiedy jest kryzys, kiedy mamy trudną sytuację gospodarczą na świecie, filozofia naszego rządu jest taka, że nie może być tak, aby bogate gminy i miasta, stawały się jeszcze bogatsze. Odwróciliśmy logikę naszych poprzedników" – powiedział.

Zaznaczył, że każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł. Mówił, że program jest dobrze odbierany przez samorządowców. "Wiem, że to jest ustawa bardzo dobra, która zawiera element elastyczności wydatkowej. Daje ona przestrzeń na realizacje wydatków inwestycyjnych, ale także lepsze perspektywy na zabezpieczenie wydatków bieżących" – podkreślił.

"Polska pięknieje, na naszych oczach, zmienia się. Szanse rozwojowe gmin i powiatów, do niedawna zapomnianych rosną. Pieniądze na wydatki bieżące pojawiają się w dużo większych kwotach niż do tej pory. Wszystko po to, aby te dwa płuca Rzeczypospolitej - rządowe i samorządowe w równym rytmie działały na rzecz naszych mieszkańców i żeby Polska stawała się państwem bardziej zrównoważanym w podstawowych parametrach rozwoju gospodarczego" – powiedział.

Premier podkreślił, że polityka jego rządu do tej pory była polityką wyrównywania szans gmin i powiatów. "Tak, żeby każda Polka i Polak mogli żyć, kształcić się i pracować tam, gdzie się urodzili lub tam, gdzie chcą w tej chwili zamieszkać, a nie tam, gdzie muszą wyjechać i muszą zamieszkać. To jest wielka różnica" – powiedział. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga