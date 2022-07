Z ekspertyzy dr. Opalińskiego wynika, że „nie istnieje żadna przesłanka natury prawnej (zwłaszcza konstytucyjnej), która pozwalałaby w sposób legalny przełożyć termin wyborów do jednostek samorządu terytorialnego”. – Przyczyny organizacyjne, techniczne, faktyczne czy mające charakter polityczny nie stanowią przesłanki, która stanowiłaby uzasadnienie dla przesunięcia terminu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z roku 2023 na rok (lata) późniejsze – ocenia konstytucjonalista. Jego zdaniem przesunięcie terminu wyborów do organów JST dopuszczalne jest jedynie na podstawie art. 228 ust. 7 konstytucji – tj. podczas trwania stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu.