Aż 81 proc. firm na świecie odczuwa presję ze strony inwestorów, klientów i pracowników, by rozpocząć lub intensyfikować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a 83 proc. z nich zwiększyło w ciągu ub.r. inwestycje w tej dziedzinie. Tak wynika z tego rocznego raportu Deloitte, w którym respondentami było ponad 2100 menedżerów na poziomie C-level (kadra zarządzająca) z 27 państw.

Presja wywierana na firmy w kwestii bardziej świadomej i aktywnej polityki zrównoważonego rozwoju – szczególnie w zakresie ochrony środowiska – jest bardzo silna w Europie. UE bowiem stała się światowym pionierem w regulacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Według danych Komisji Europejskiej, 84 proc. Europejczyków popiera takie regulacje, a aż 92 proc. uważa, że to firmy powinny ponosić finansową odpowiedzialność za koszty związane z niwelowaniem negatywnych skutków dla środowiska. Wniosek jest jeden: wraz z pogarszającą się sytuacją klimatyczną i rosnącą świadomością społeczną w kwestiach środowiskowych i społecznych, adaptacja praktyk zrównoważonego rozwoju staje się warunkiem przetrwania firm. Jest to nieodwracalny trend, który będzie się pogłębiał wraz z postępującym kryzysem klimatycznym.

Aby być gotowym na zmieniający się krajobraz biznesu i na zieloną transformację, która ciągle przyspiesza, firmy muszą inwestować w kompetencje pracowników w tym zakresie. Jest to warunek efektywnego i przyszłościowego podejścia do identyfikowania szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz z ewoluującymi oczekiwaniami inwestorów, pracowników i konsumentów. Takie kompetencje są potrzebne na każdym szczeblu – zarówno te bardziej techniczne, jak i miękkie. Jednak, aby zmiana mogła być skuteczna, musi rozpocząć się na szczycie – na poziomie C-level.

Czym są zielone kompetencje?

To określenie zbiorcze, które obejmuje wiele umiejętności związanych z całościowym konceptem zrównoważonego rozwoju obejmującym nie tylko środowisko, lecz także aspekty społeczne i ład korporacyjny. W skład zielonych kompetencji wchodzą jednocześnie:

wiedza techniczna, np. znajomość regulacji,

ocena cyklu życia (LCA),

odnawialne źródła energii (OZE),

zrównoważone projektowanie i budownictwo,

zielone umiejętności cyfrowe, tj. obliczanie śladu węglowego,

umiejętności miękkie, w tym perswazji, efektywna komunikacja strategii zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zmianą czy zrównoważone przywództwo.

Zapotrzebowanie na konkretne umiejętności różni się w zależności od stanowiska, ale najszerszym wachlarzem muszą posługiwać się liderzy firm, ponieważ to oni podejmują strategiczne decyzje.

Jakie są kluczowe zielone umiejętności dla kadry C-level?

W dużej mierze zależy to od profilu firmy. Jednak pewne kompetencje są uniwersalne dla wszystkich liderów, niezależnie od sektora, w którym działa ich organizacja. Do nich zali czamy:

znajomość regulacji i zasad zrównoważonego rozwoju,

wiedzę na temat mechanizmów zielonego finansowania,

adaptabilność,

wizjonerskie i strategiczne myślenie,

zarządzanie zmianą,

zrównoważone przywództwo oraz

analizę danych ESG.

Uwaga! Te umiejętności pozwalają liderom zrozumieć bieżącą sytuację firmy, skutecznie reagować na wyzwania oraz strategicznie planować przyszłość rynku. Wskazują im także, jakie przepisy i wymogi ich dotyczą.

Dzięki temu są także w stanie wprowadzać realne zmiany poprzez umiejętne prowadzenie zespołu i kierowanie transformacją organizacyjną oraz śledzić postępy i oceniać wyniki swoich działań. Wszystkie te kompetencje są nie tylko kluczowe w dobie zielonej transformacji, ale także stanowią podstawę skutecznego przy wództwa.

▶ Znajomość regulacji i zasad zrównoważonego rozwoju

Jest ona ściśle związana z możliwościami pozyskiwania zielonego finansowania, czyli formy wsparcia, z której środki są przeznaczane na projekty przynoszące korzyści środowiskowe. Chodzi o działania w zakresie E (environment) z ESG.

Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystała taką wiedzę, jest Polenergia. Skorzystała z instrumentu zielonych obligacji, pozyskując 750 mln zł na realizację morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Emisja została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i pozytywnie zweryfikowana przez niezależną agencję Sustainalytics, co zwiększyło zaufanie inwestorów. Dzięki znajomości mechanizmów zielonego finansowania firma mogła w pełni wykorzystać dostępne rynkowe instrumenty wspierające transformację energetyczną. To przekłada się na mierzalne efekty:

zasilenie sieci energią dla ponad 2 mln gospodarstw domowych od 2027 r.,

wzmocnienie pozycji rynkowej oraz

zapewnienie długoterminowych źródeł przychodu.

Adaptabilność

W dobie ciągle zmieniających się wymogów – zarówno prawnych, jak i wynikających z oczekiwań klientów czy konsumentów – równie istotna jest adaptabilność, szczególnie na poziomie decyzji strategicznych. Przykładów potwierdzających tę tezę nie brakuje. Jeden z klientów firmy konsultingowej OZGA Group musiał w ciągu kilku miesięcy spełnić rygorystyczne kryteria certyfikacji EcoVadis (to międzynarodowa platforma oceny zrównoważonego rozwoju firm, która analizuje ich działania w czterech kluczowych obszarach: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważony system zaopatrzenia – red.) na skutek ultimatum postawionego przez głównego klienta, jedną z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Wynikało to z unijnych wymogów dotyczących transparentności łańcucha dostaw. Dzięki elastycznemu podejściu prezesa firmy, współpracy z zewnętrznymi specjalistami w zakresie ESG i certyfikacji EcoVadis firma na czas wdrożyła struktury raportowania, audytowania i szkoleń. W efekcie uzyskała złoty medal EcoVadis, co pozwoliło jej utrzymać kontrakt kluczowy dla dalszego funkcjonowania firmy. Ten przykład – jeden z wielu w dobie zielonej transformacji – pokazuje, że adaptabilność liderów, rozumiana jako zdolność szybkiego dostosowywania modelu działania do nowych wymagań zewnętrznych, jest kluczowa dla liderów, także w MŚP i przekłada się na konkretne korzyści biznesowe i konkurencyjność firm.

Wizjonerskie i strategiczne myślenie

Istotne jest także przewidywanie trendów i długofalowe planowanie. Pionierem w tym zakresie jest amerykańska marka odzieżowa Patagonia, która od lat integruje misję ochrony środowiska z modelem biznesowym, co przysporzyło firmie ciągle rosnącą pulę wiernych klientów. Dzięki tej spójnej wizji jej sprzedaż rośnie z roku na rok – w ciągu ostatniej dekady osiągając średnio ok. 1 mld dol. zysku, a obecna wartość firmy szacowana jest na ok. 3 mld dol. Patagonia uzyskała również wynik 151,4 pkt w B Corp Impact Assessment – ponad trzy razy wyższy od średniej branżowej – co potwierdza, że zrównoważone przywództwo może być źródłem zarówno pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego, jak i trwałego wzrostu finan sowego.

Zarządzanie zmianą

Po fazie planowania kluczowa staje się umiejętność efektywnego wdrożenia zmian związanych z zrównoważonym rozwojem. Zarządzanie zmianą jest głównym mechanizmem, dzięki któremu wizja zrównoważonego rozwoju, komunikowana przez CEO, przekłada się na rzeczywiste wyniki firm. Skuteczna transformacja wymaga bowiem konkretnych zmian – w strukturach organizacyjnych, procesach produkcyjnych oraz w zachowaniach pracowników – co jest niemożliwe bez kompetencji w zakresie strategicznego zarządzania zmianą. CEO, którzy skutecznie komunikują tę wizję, osiągają wyższe wyniki ESG, ale tylko wtedy, gdy potrafią równocześnie doprowadzić do realnej zmiany w organizacji.

Uwaga! To potwierdza, że zrównoważone przywództwo nie ogranicza się do deklaracji – wymaga aktywnego, strategicznego działania. Dlatego zarówno zarządzanie zmianą, jak i zrównoważone przywództwo są nieodzownymi zielonymi kompetencjami dla kadry C-level.

Analiza danych ESG

Aby móc umiejętnie obserwować i oceniać efektywność działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju, kadra zarządzająca musi także analizować dane ESG. Pozwala to utrzymać firmę na ścieżce realizacji celów klimatycznych i budować jej wiarygodność. Duński koncern Novo Nordisk, dążąc do emisji gazów cieplarnianych netto zero do 2045 r., wdrożył systemy monitoringu, które w czasie rzeczywistym śledzą emisje w całym łańcuchu wartości.

Gdy analiza wykazała, że emisje pośrednie, czyli (Scope 3) rosną szybciej, niż koncern zakładał, zarząd podjął natychmiastowe decyzje:

zerwał kontrakt z dostawcą bez wiarygodnego planu dekarbonizacji i

przeznaczył 200 mln euro na niskoemisyjne rozwiązania.

Decyzje te były możliwe dzięki głębokiej analizie danych ESG, która stała się podstawą działań strategicznych, a nie tylko raportowania. Regularne przeglądy postępów względem celów opartych na danych naukowych oraz publiczne komunikaty potwierdzają, że firma trzyma się swoich zobowiązań, co przekłada się na uznanie międzynarodowe i zaufanie partnerów. W praktyce oznacza to, że analiza danych ESG w rękach kadry zarządzającej to fundament odpowiedzialnego przywództwa, skutecznej transformacji i wiarygodności wobec społeczeństwa.

Podsumowanie

W dobie, gdy zrównoważony rozwój przestaje być opcjonalnym dodatkiem, a staje się rdzeniem strategii biznesowej, zielone kompetencje na poziomie C-level przestają też być fakultatywne – stają się warunkiem koniecznym. Jak pokazują przykłady Polenergii, Patagonii czy Novo Nordisk, to właśnie świadomość prawna, strategiczne myślenie, umiejętność zarządzania zmianą i analiza danych ESG decydują, czy firma wyprzedzi rynek, czy zostanie pochłonięta. ©℗