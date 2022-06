Wygląda na to, że jeśli PiS zdecyduje się wnieść projekt ustawy do Sejmu, zrobi to raczej ścieżką poselską, a nie rządową. Na razie wśród naszych rozmówców z obozu rządzącego słychać dwugłos odnośnie do nowego terminu lokalnych elekcji. Część z nich mówi o „późnej wiośnie”. - Dla nas lepiej by było, gdyby wybory samorządowe odbyły się po eurowyborach (czyli pod koniec czerwca). Inaczej opozycja wyjdzie zwycięsko z wyborów lokalnych - bo wygra w dużych miastach, a to najbardziej przykuwa uwagę mediów - i na tej fali pójdzie na wybory europejskie - przekonuje rozmówca z PiS. Ale inny rozmówca z rządu przekonuje, że najczęściej w dyskusjach mówi się o terminie marcowo-kwietniowym, m.in. ze względu na harmonogram konstruowania lokalnych budżetów. Przepisy zakładają, że projekt budżetu na kolejny rok włodarze muszą przekazać do oceny regionalnych izb obrachunkowych i radnych najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego. Aktualny, jesienny termin wyborów powoduje, że często, gdy dochodzi do zmiany władzy w gminie (co wybory tak się dzieje w 20-25 proc. gmin), nowy wójt, burmistrz czy prezydent miasta nawet przez rok pracuje na planie finansowym poprzednika.