Chcę żeby ten artykuł przemawiał do starszej publiczności jak i do dzieciaków w moim wieku. Wybrałam temat ochrony środowiska, ponieważ zanieczyszczenia naszej planety coraz bardziej jej dotykają i powoli stają się codziennością.

Kiedy jedziemy samochodem mijamy góry śmieci , nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Śmieci są wszędzie! Na chodnikach, w parkach, na ulicach, a co jest jeszcze bardziej niedopuszczalne, nie w koszach na śmieci, tylko obok. Niektórzy ludzie mogą się obudzić po latach, wtedy zobaczą jak nasza planeta jest zaśmiecona i zniszczona, bardzo chcę temu zapobiec, ponieważ ja jako młody człowiek nie chcę żyć w takich warunkach. Kto wie jak będzie wyglądać Ziemia? Może będzie czysta, piękna i różnorodna, albo przestanie istnieć? Ludzi nie obchodzi co będzie kiedyś, a myślę, że wszyscy powinni zacząć się tym interesować.

Na pewno spotkaliście się już ze zdjęciem żółwia zaplątanego w kawałek plastiku. Gdyby się dokładniej przyjrzeć, widać rany na jego ciele i strach w jego oczach. Wiem, to straszne! Ale straszniejsze jest to, że w oceanach pływa więcej ton śmieci niż ryb.

Następnym razem postaraj się wyrzucić śmieci do kosza, a nie udawaj że ich nie widzisz. Ładujesz telefon? Wyjmij ładowarkę z kontaktu to zajmie Ci pół sekundy. Zaglądając do szafy zastanów się czy potrzebujesz kolejnej pary jeansów…? Do produkcji jednej pary, zużywa się aż 10000 litrów wody!!!!!!!!!!!