To niejedyny duży kontrakt podpisany w ostatnim czasie przez polskie Ministerstwo Obrony. W połowie kwietnia była to warta prawie 400 mln dol. umowa na pierwsze elementy systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu – Narew. W tym przypadku głównym dostawcą będzie państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa (z rocznymi przychodami rzędu ok. 1,5 mld dol.) do spółki z brytyjskim koncernem zbrojeniowym MBDA. 5 kwietnia podpisano umowę międzyrządową ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę 250 czołgów Abrams, które wyprodukuje koncern General Dynamics. Do Polski mają trafić do końca 2026 r. Ten kontrakt ma wartość zdecydowanie większą – mowa tu o prawie 5 mld dol.