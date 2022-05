Napaść Rosji na naszego sąsiada powinna jednak państwom całej Europy uświadomić coś jeszcze. Jest oczywiste, że elity europejskie powinny dziś w zasadniczy sposób zweryfikować swoje dotychczasowe działania i priorytety. Nie tylko w wymiarze militarnym czy politycznym, lecz także energetycznym. Wydarzenia w Ukrainie pokazują jak na dłoni, że model transformacji energetycznej, tak mocno forsowany w wielu krajach Europy Zachodniej, wymaga dziś zasadniczej rewizji. To czas, w którym jeszcze można wycofać się z decyzji mogących przynieść katastrofalne skutki dla europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności, a co za tym idzie – dla kolejnych pokoleń Europejczyków. Należy porzucić mrzonki i próby przeprowadzania eksperymentów, na rzecz racjonalnych działań, dzięki którym europejskie bezpieczeństwo, również w wymiarze energetycznym, ulegnie zasadniczemu wzmocnieniu. Dziś mówimy to tak samo mocno, jak przez wiele lat przestrzegaliśmy, że uzależnianie się Europy od rosyjskich źródeł energii jest katastrofalnym błędem: konieczne jest dostosowanie założeń unijnej polityki energetycznej do obecnej sytuacji i niezbędna jest głęboka europejska solidarność w tym zakresie. Odcięcie się samej Polski od rosyjskich surowców to zdecydowanie za mało. Bezwzględnie potrzebna tu jest europejska solidarność i rezygnacja wszystkich krajów Wspólnoty od rosyjskiego gazu czy ropy. Tylko wtedy taki ruch będzie skuteczny i dostatecznie dotkliwy dla kremlowskiego reżimu. A przecież o to właśnie nam chodzi. Dlaczego to takie istotne?