Reklama

Jak mówił Müller, projekt przepisów o pomocy dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotych trafi we wtorek do "kilkudniowych, szybkich" konsultacji społecznych, w szczególności do sektora bankowego. Chodzi o to, żeby rząd mógł szybko ten projekt przyjąć i przedstawić Sejmowi - wyjaśnił. "Chcielibyśmy, by większość tych rozwiązań weszła w życie 1 lipca, w związku z tym ścieżka legislacyjna zostanie przyśpieszona" - dodał rzecznik rządu.

Reklama

Jak zaznaczył, premier Morawiecki w poniedziałek rozmawiał na ten temat z szefami KNF i UOKiK oraz ministrami finansów i rozwoju.

Przypomniał, że wśród proponowanych rozwiązań są wakacje kredytowe, które umożliwią przesunięcie płatności raty kredytowej przez cztery miesiące w roku "tak, by raz na kwartał nie płacić kredytu, bo rata zostanie spłacona w innym terminie”.

Z kolei - jak mówił - dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej będzie możliwość dopłaty do należności finansowych. Wskazał, że wsparcie będzie "co do zasady zwracalne, ale część środków będzie mogła zostać umorzona, jeśli w przyszłości spłata rat kredytu będzie prawidłowa”.

Rzecznik rządu dodał, że proponowane rozwiązania przewidują też zastąpienie, od stycznia przyszłego roku, WIBOR-u inną stawką referencyjną.

Dopytywany o wskaźnik, który miałby zastąpić WIBOR, Müller odpowiedział, że "byłby to nowy system, będący bazą do tego, by liczyć koszty kredytów".

"Szacujemy, że to pozwoliłoby obniżyć odsetki kredytowe w skali kraju o ponad 1 mld zł" - poinformował. Dodał, że "szczegóły będą we wtorek przedstawione w projekcie". Jak powiedział, jest to "bardzo szczegółowy mechanizm (...), który ma swoje niuanse i istotne znaczenie, jeśli chodzi o banki".

Według informacji podanych na stronie KPRM, dzięki zaproponowanym rozwiązaniom przykładowa rodzina 2+2, z kredytem 300 tys. zł na 20 lat, będzie mogła zyskać: „wakacje kredytowe”, czyli 2x4 miesiące bez spłaty raty kredytu; w razie problemów bezzwrotną pomoc w spłacie kredytu – nawet 22 tys. zł; ok. 9 tys. zł mniej w spłacie całego kredytu, dzięki nowemu wskaźnikowi oprocentowania kredytu. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec, Rafał Białkowski

kmz/ rbk/ mmu/