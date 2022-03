PiS wyjdzie ze zmianą konstytucji czy już dał sobie spokój po negatywnych reakcjach opozycji?

Konstytucja przeszła swoistą próbę po 2015 r. I ostała się, mimo tego, że jej twórcy do końca nie przemyśleli wprowadzenia bezpieczników, które uniemożliwiłyby jej rozmontowywanie przez takie partie jak PiS. Nie wystarczyło wyobraźni autorom konstytucji, ale jednak obowiązuje już 25 lat. Do tej pory zmieniana była tylko dwa razy. Co do zmian proponowanych przez PiS – osobiście nigdy się na to nie zgodzę, bo dla mnie konstytucja nie jest śmietnikiem, gdzie można wrzucać, co się chce, od czapy pomysły. Wszystkie te rzeczy, jakie PiS zaproponował jako zmiany ustawą zasadniczą, można zrobić po prostu zwykła ustawą albo działaniem, a nie indolencją.