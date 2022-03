Reklama

"To będzie już możliwe na najbliższym posiedzeniu sejmu, aby pokazać projekt konstytucji. W Radzie Ministrów mamy już konsensus. Wbrew tym wszystkim, którzy sugerują, że możliwe jest skonfiskowanie aktywów rosyjskich bez zmian konstytucji, odsyłam do konstytucjonalistów. Niech konstytucjonaliści się w tej sprawie wypowiedzą, to zobaczycie wszyscy państwo, że tak nie jest. My będziemy gotowi z tym projektem w przyszłym tygodniu. Postaram się, żeby ten projekt został skierowany na przyszłe posiedzenie sejmu" - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej premier Morawiecki.

Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 6 i 7 kwietnia.

W poniedziałek w KPRM odbyło się spotkanie premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych; uczestniczył w nim też wicepremier ds. bezpieczeństwa, lider PiS Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania szef rządu przedstawił pakiet propozycji wymagających, jak przekonywał, zmian w konstytucji, obejmujących m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Rzecznik rządu Piotr Müller zwrócił uwagę we wtorek, że w aktualnym stanie prawnym można zamrozić majątki, ale nie można ich konfiskować. "Art. 46 (konstytucji) mówi o przepadku rzeczy, ale w przypadku postępowania karnego. To jest zupełnie czymś innym niż przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, uregulowany specjalnymi przepisami konstytucyjnymi" - powiedział Müller.

Projekt zmian Konstytucji RP może złożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, czyli 92, Senat lub prezydent; pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od złożenia projektu. Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów.(PAP)

autor: Anna Bytniewska, Krzysztof Kowalczyk