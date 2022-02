Mechanizm jest bezpośrednio zdefiniowany przez rozporządzenie w sprawie warunkowości w zakresie praworządności oraz ma umocowanie w traktacie. Co więcej, KE w aneksie do konkluzji Rady Europejskiej zobowiązała się do stosowania go wyłącznie w jego ramach, natomiast pojawiają się głosy ze strony polityków, że ten aneks nie ma mocy prawnej - czy w istocie tak jest?