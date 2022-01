PiS wygrywa, ale nie rządzi - to najkrótszy wniosek z najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Najlepiej widać to nie w samych wynikach badania, ale w podziale na mandaty, jakiego dokonaliśmy, wykorzystując kalkulator dr. hab. Jarosława Flisa. PiS miałby 200 mandatów, KO 153, a ugrupowanie Szymona Hołowni 50. Trzy pozostałe ugrupowania, które przekroczyłyby próg wyborczy z ok. 6-proc. wynikiem: Lewica, PSL i Konfederacja, mają od 18 do 21 głosów.