Poselska nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, którą głowa państwa zawetowała w poniedziałek, zmusiłaby amerykański koncern Discovery do sprzedaży większości udziałów w TVN. Obecne przepisy limitują bowiem do 49 proc. udział kapitału zagranicznego w podmiotach uprawnionych do polskich koncesji radiowych i telewizyjnych. Nie dotyczy to nadawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taką firmą jest spółka Polish Television Holding zarejestrowana w Holandii, za pośrednictwem której Discovery kontroluje TVN. Nowelizacja wprowadziłaby natomiast zasadę, że nawet unijne podmioty mogą posiadać najwyżej 49 proc. udziałów w mediach, jeśli są zależne od spółek spoza EOG.