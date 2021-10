Nowak dla powrotu do Warszawy porzucił intratne i prestiżowe stanowisko w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Od stycznia do października tego roku był doradcą szefowej MFW Kristaliny Georgiewej oraz wicedyrektorem Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych. Objął tam stanowiska merytoryczne. To ważne, bo nie wynikały z politycznego rozdzielnika, w którym jako członkowie MFW czy innych międzynarodowych instytucji finansowych mamy prawo do obsadzenia w rotacyjnych systemach dyrektorów wykonawczych i ich zastępców czy asystentów.

Kwestia jego powrotu do Warszawy wywoływała też obawy w otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego. Brak wiary, że były wiceminister finansów będzie chciał zostać ministrem, mieszał się z pytaniami, kto stoi za tym, że wraca do Polski. Co należy odczytywać jako narzucenie jego kandydatury szefowi rządu. To zaś można rozumieć jako kolejne osłabienie go w obszarze gospodarczym. Z jednej strony z premierem skutecznie wojuje wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który ostatnio odbił największy polski bank PKO BP ze strefy wpływów Morawieckiego. Z drugiej szef rządu nie ustawił w Ministerstwie Rozwoju i Technologii swojego człowieka.