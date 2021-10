Mateusz Morawiecki postanowił się jednak zabezpieczyć. W tym celu, jeszcze zanim ministrem rozwoju został Piotr Nowak, do resortu oddelegowany został zaufany człowiek premiera, Artur Soboń (wcześniej wiceminister w resorcie aktywów państwowych). Tak samo można interpretować przesunięcie Grzegorza Pudy z resortu rolnictwa do resortu funduszy i polityki regionalnej. - Z ministrem Pudą to rozwiązanie kompromisowe, by pogodzić różne frakcje, a przede wszystkim, by zadowolić Mateusza Morawieckiego. Nie wydaje mi się, żeby wiceminister funduszy Waldemar Buda, który miał swoje ambicje ministerialne, miał z tym wielki problem, bo z Pudą dobrze się znają i lubią. Puda był wcześniej sekretarzem stanu w resorcie funduszy, więc dla niego to trochę powrót na stare śmieci - mówi rozmówca DGP.