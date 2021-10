Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej przewiduje, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją.

Soloch zapytany przez dziennikarzy, kiedy prezydent podpisze tę ustawę odpowiedział, że "prezydent, tak jak to zostało już ogłoszone, jest zdecydowany podpisać tę ustawę" i "podpisze w najbliższym czasie". "To kwestia dni” – powiedział szef BBN.

Dopytywany, czy Polska będzie jedynym państwem w tej części Europy z tego rodzaju zaporą na granicy, Soloch odpowiedział, że ta kwestia będzie omawiana podczas rozpoczynającej się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie.

"My po prostu jesteśmy państwem, które może samodzielnie taki mur i taki system (stworzyć – PAP), bo nie mówimy o murze tylko w sensie fizycznym, ale mówimy o systemie zabezpieczenia granicy” – powiedział szef BBN. „Zobaczymy, co będzie robiła Litwa, co będzie robiła Łotwa” – dodał.

Zgodnie z ustawą, inwestycja na granicy będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. Jej szacowany koszt to 1 mld 615 mln zł. Ustawa przewiduje możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy bariery, a właścicielom za nabycie praw do nieruchomości lub jej części przysługiwać będzie wynagrodzenie lub nieruchomość odtworzeniowa o wartości 50 proc. wyższej niż uprawdopodobniona jako należna.