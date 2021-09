Z politycznego punktu widzenia może trochę dziwić, że szef NIK postanowił aż tak przeczołgać medialnie Zbigniewa Ziobrę, zamiast próbować zawrzeć z nim cichy – może nawet zgniły – sojusz, sprowadzający się do tego, że zawiadomienia NIK do prokuratury nie lądowałyby w szufladach. W końcu Ziobro znów momentami wraca do narracji, że zaostrzona polityka UE wobec Polski to m.in. wątpliwy efekt negocjacji Mateusza Morawieckiego. Zawiadomienia szefa NIK na prominentnych działaczy PiS, w tym samego premiera, to wystawienie ich ziobrystom na srebrnej tacy. Dostarczenie strzelby, która w każdej chwili mogłaby wystrzelić, gdyby klimat w koalicji rządzącej znów się popsuł. Ale można założyć, że Ziobro, gdy sam jest atakowany, nie będzie skory do wchodzenia w jakiekolwiek polityczne układanki z Marianem Banasiem. Nasi rozmówcy z otoczenia prezesa NIK twierdzą, że zdecydowano się na efektowne działania, by wywrzeć na Ziobrę presję, tzn. by opinia publiczna nabrała przekonania, że mamy do czynienia z patologią, której pod dywan zamieść nie można.