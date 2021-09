Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Przy czym, co warto podkreślić, ocena nie odnosiła się do samej celowości, słuszności przeprowadzenia Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, budżet państwa z tego tytułu poniósł wydatki w kwocie 56 450 000 zł, a wydatki te mogą wzrosnąć – mówił Marian Banaś w Sejmie.

- Premier Mateusz Morawiecki zdaniem kontrolerów przekroczył swoje uprawnienia, zaś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk nie dopełnił swoich obowiązków - powiedział podczas wystąpienia Marian Banaś. Szef NIK negatywnie odniósł się także w wystąpieniu do działań wicepremiera Jacka Sasina i ministra Michała Dworczyka.

Wobec kwestii, że NIK negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta RP w formie korespondencyjnej, Izba podjęła odpowiednie kroki - Analiza ustaleń kontrolerów NIK dała podstawę do przygotowania zawiadomień do prokuratury - stwierdził prezes NIK. - Do dnia dzisiejszego Poczta Polska nie odzyskała kwoty 18 milionów 675 tysięcy złotych, natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie odzyskała kwoty 1 miliona 401 tysięcy złotych - stwierdził Banaś.

NIK zaskarży postanowienia prokuratury umarzające postępowania w sprawie wyborów kopertowych - zapowiedział Marian Banaś. Zawiadomienia dotyczyły m. in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez premiera Morawieckiego i ministra Dworczyka.