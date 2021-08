Premier był pytany w czwartek podczas konferencji prasowej w Pułtusku, kto będzie szefem ministerstwa pracy, rozwoju i technologii po dymisji Jarosława Gowina i czy przyjmie wszystkie dymisje wiceministrów z Porozumienia.

"Z ogromną większością posłów Porozumienia, ze zdecydowaną większością współpracujemy i chciałbym, żebyśmy współpracowali ze wszystkimi, którzy są gotowi do współpracy przy wdrażaniu Polskiego Ładu" - podkreślił Morawiecki.

W ocenie premiera, współpraca z resortem rozwoju, pracy i technologii "najlepiej się nie układała". "Dlatego zapraszam wszystkich, którzy są w partii Porozumienie do takiej współpracy. Chcemy ze wszystkimi nawiązać bardzo blisko współpracę" - powiedział szef rządu.

Odnosząc się do złożonych przez polityków Porozumienia rezygnacji z funkcji w resortach, Morawiecki zapowiedział, że chce przeprowadzić rozmowy z wiceministrami i "takie decyzje zostaną podjęte, podobnie co do obsady samego ministerstwa rozwoju, pracy i technologii i jego kształtu". "Jest wysoce prawdopodobna jedna zmiana, nad którą pracujemy w ramach Rady Ministrów i w najbliższych dniach zostanie ona przedstawiona" - zapowiedział premier.

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Z takim wnioskiem zwrócił się we wtorek premier.

W środę rano zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji Zjednoczonej Prawicy. Do dymisji podali się wiceministrowie z Porozumienia.