Testem dla nowej większości PiS miał być projekt lex TVN . Zdaniem politologa prof. Rafała Matyi, w przypadku porażki Jarosław Kaczyński mógłby zacząć grozić wcześniejszymi wyborami. Ten sprawdzian PiS zdał, noga podwinęła mu się na wcześniejszym etapie. Najpierw przegrał głosowania dotyczące uzupełnienia porządku obrad o informację szefa NIK na temat tzw. wyborów kopertowych, informację ministra zdrowia na temat programu szczepień oraz informację premiera o ostatecznym kształcie Krajowego Planu Odbudowy. Potem niespodziewanie przeszedł wniosek opozycji o odroczenie obrad do września.

PiS musiał się ratować wnioskiem o reasumpcję głosowania. Na konwencie seniorów marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała tłumaczyć, że przed głosowaniem mogło nie być jasne dla wszystkich parlamentarzystów, że odroczenie miałoby być aż do 2 września. Równolegle wskazywano, że w głosowaniu pomylili się nie posłowie PiS, lecz… Kukiz’15. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że kukizowcy – w zamian za wzięcie na siebie winy za nieudane dla PiS głosowanie – mieli zażądać stanowiska marszałka Sejmu w miejsce Piotra Zgorzelskiego z PSL. Od sprawy odciął się jeden z kukizowców – Stanisław Tyszka, który stwierdził, że jego głosowanie za odroczeniem obrad wcale nie było błędem.

W kolejnym podejściu PiS udało się odrzucić wniosek o odroczenie posiedzenia większością 229 głosów (w tym z trzema głosami kukizowców). – To, co pani robi, jest absolutnie nielegalne – grzmiał z mównicy szef klubu PO Borys Budka. Mimo to obrady były kontynuowane, a partii rządzącej udało się przeforsować najbardziej kontrowersyjny projekt, czyli lex TVN (więcej o tym piszemy w tekście obok). PiS zapowiedział jednak poprawki na etapie prac w Senacie, które mają oddalić zarzuty o chęć zamknięcia stacji TVN24.

Przed tą zapowiedzią dla senatorów opozycji, mających większość w izbie wyższej, bazowym scenariuszem było odrzucenie ustawy w całości, choć niektórzy senatorowie rozważają wprowadzenie poprawek, np. liberalizujących propozycję dopuszczania kapitału zagranicznego na polski rynek medialny (rozszerzenie z państw należących do EOG na kraje OECD lub NATO). Senatorowie, z którymi rozmawialiśmy, zwracają uwagę, że przy odrzucaniu weta lub poprawek senackich w Sejmie potrzebna jest większość bezwzględna (więcej głosów „za” niż „przeciw” i wstrzymujących się łącznie). – Czy PiS to uzbiera? Szanse oceniam na 50 proc. To będzie dopiero za miesiąc, więc wiele może się wydarzyć – ocenia senator KO. Pewny działań Senatu jest senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. – Zapewniam, że w razie czego Senat ten projekt odrzuci. Jestem przekonany, że Sejm tego weta nie będzie w stanie przełamać i dzięki temu dalej wszyscy będziemy mogli oglądać stację taką, którą sami wybierzemy, a nie taką, którą wybierze nam rząd – mówi senator.

A co z większością?

Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z UW, uważa, że PiS pewnie dalej jest w stanie znaleźć większość przy wybranych głosowaniach, ale widać, że sytuacja nie jest i nie będzie już stabilna. – Myślę jednak, że wcześniejsze wybory nie są prawdopodobne. Trudno będzie w tym Sejmie znaleźć 307 posłów do skrócenia kadencji Sejmu. Z kolei droga budżetowa, wbrew pozorom, nie jest prosta, a opozycja ma tam możliwości reagowania. Natomiast droga z niepowoływaniem premiera jest praktycznie niemożliwa, gdy istnieje możliwość zgłoszenia konstruktywnego wotum nieufności przez opozycję – wskazuje profesor.

Problemy w Sejmie to m.in. efekt rozwodu PiS z Porozumieniem, co wymusi zmiany w rządzie. Jeszcze przed wczorajszym posiedzeniem Sejmu zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. W ślad za tym poszła seria dymisji rządowych: wiceszefa MON Marcina Ociepy, wiceministrów rozwoju: Iwony Michałek, Andrzeja Gut-Mostowego i Grzegorza Piechowiaka oraz wiceszefa MEiN Wojciecha Murdzka. Po południu prezydent odwołał samego Gowina.

Wyrzuceni z koalicji działacze Porozumienia dziś mają ogłosić stworzenie odrębnego koła poselskiego. Jak licznego? – Osiem osób, łącznie z Gowinem – stwierdził nasz rozmówca z tej partii. Inny działacz ocenia, że w optymistycznym wariancie nowe koło będzie liczyło więcej niż 10 osób, jeśli uda się połączyć z czteroosobowym kołem Polskie Sprawy Agnieszki Ścigaj. – Nie wykluczam, że jeśli Gowin dogada się z ludowcami, ci wypożyczą mu kilku posłów, by mógł stworzyć klub – dodaje polityk opozycji. Ale sytuacja jest dynamiczna i pojawiają się przeciwstawne opinie, że koło będzie mniej niż ośmioosobowe. – Andrzej Gut-Mostowy zagłosował razem z PiS przy wniosku o odroczenie obrad. Ponoć jest też kuszony przez PiS – twierdzi nasz rozmówca zbliżony do obozu rządzącego.

Nie jest wykluczone, że jeszcze inni współpracownicy Gowina zdecydują się na współpracę z PiS. – Niepewni są Ociepa, Murdzek i Piechowiak – ocenia działacz Porozumienia. Do republikanów, ściśle współpracujących z PiS, już wczoraj dołączył poseł związany z Gowinem – Mieczysław Baszko. Z kolei Marcin Ociepa zrezygnował z członkostwa w Porozumieniu.

Tak liczne przetasowania personalne wzmagają presję na rekonstrukcję rządu. Patrząc na układ resortów i potencjalny nowy podział wpływów w koalicji rządzącej, największą niewiadomą jest to, co stanie się z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). – Krążą różne plotki – przyznaje osoba z resortu.

Jeden z wariantów zakłada przekazanie sterów w ministerstwie Marcinowi Ociepie, który – jeśli wierzyć kuluarowym doniesieniom – nie palił się do wyjścia z klubu PiS. Ten jednak wczoraj zaprzeczył, by dostał jakąkolwiek propozycję. – Skoro scenariusz z Ociepą wypłynął, to znaczy, że ktoś chciał go spalić – ocenia jeden z naszych rozmówców.

Inny dyskutowany scenariusz to podział resortu na dwie lub więcej części. A jest co dzielić, bo aktualnie są tam cztery działy: gospodarka, budownictwo, turystyka i praca. Część mógłby przypaść działaczowi Porozumienia, który zdecyduje się na dalszą współpracę z PiS, a inna mogłaby być przeznaczona republikanom, czyli ugrupowaniu Adama Bielana ściśle współpracującego z PiS. Choć w przypadku działu praca spekuluje się, że może on jeszcze wrócić do resortu rodziny, z kolei zdaniem niektórych budownictwo może trafić do kancelarii premiera.

Jak słyszymy, nic jeszcze nie jest przesądzone, a nasi rozmówcy zbliżeni do obozu rządowego radzą ostrożnie podchodzić do pojawiających się doniesień. – W tej chwili jest zbyt wiele wariantów w głowach różnych ludzi. I niekoniecznie są dyskutowane poza tymi głowami. Wypuszczane są balony próbne, rzeczy będą się rozstrzygały po urlopie prezesa Kaczyńskiego, czyli we wrześniu – przekonuje nasz rozmówca.

Polowanie na szable

Wczoraj Jarosław Gowin stwierdził w RMF FM, że trwa „korupcja polityczna”, polegająca na proponowaniu posłom Porozumienia stanowisk rządowych czy obietnicach większego wsparcia finansowego dla samorządów z okręgu wyborczego danego posła. Z naszych rozmów wynika, że Grzegorz Piechowiak może być przymierzany na ambasadora we Włoszech. Z kolei Kamil Bortniczuk (były działacz Porozumienia, który odszedł do Partii Republikańskiej Adama Bielana po konflikcie z Gowinem) wskazywany jest jako potencjalny minister sportu. Taki scenariusz oznaczałby, że nastąpi wyodrębnienie tego działu z resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, podlegającego Piotrowi Glińskiemu, o czym pisaliśmy wczoraj. – Na pewno jeśli Ociepa ostatecznie trafi do resortu rozwoju, to nie powinien tam trafić Bortniczuk, bo obaj panowie się nie znoszą – przekonuje działacz Porozumienia.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej dementował te informacje. – Nie było propozycji rządowych dla członków tej grupy, która odeszła – zapewnił.