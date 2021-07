Lider PO spotkał się w czwartek z ekspertami medycznymi. Jak przekazał na konferencji prasowej po tym spotkaniu, uczestniczyli w nim m.in. eksperci zasiadający w Radzie Medycznej przy premierze. "Pierwszym zadaniem jest wyjęcie kwestii pandemii i naszej wspólnej walki o bezpieczeństwo Polaków z pola konfliktu politycznego" - podkreślił.

Tusk mówił o "prowizoryczności" działań ws. walki z pandemią Covid-19 i niepewności co do planów rządu. Zwrócił uwagę, że nie ma wciąż złożonego z fachowców i autorytetów centrum do walki z Covid-19, które mogłoby nie tylko koordynować bieżące działania, ale i rekomendować rządowi rozwiązania legislacyjne.

Zdaniem lidera PO rząd powinien "na serio" zająć się promowaniem szczepień. Jak zauważył, wciąż są miliony Polaków, którzy nie szczepią się, bo nie mają zaufania i są niepewni co do skutków szczepionki. "Wymagają pomocy, wymagają życzliwej perswazji, wymagają autorytetów naukowych i pomocy bardzo wielu instytucji. Nie przymus i nie obowiązek - tym bardziej, że egzekwowanie takiego obowiązku też wydaje się bardzo trudne i bardzo jątrzące, bardzo konfliktujące ludzi" - podkreślił Tusk.

"Żadna z decyzji nie może być decyzją kara-nagroda" - dodał.

Według Tuska należy "rzucić wszystkie siły i środki, jakie są w dyspozycji rządu i mediów publicznych na tłumaczenie, jak ważne jest szczepienie dla bezpieczeństwa osobistego szczepionych, bezpieczeństwa i zdrowia ich bliskich, i dla Polski, jako całości, dla całego kraju". "Ta droga jest dużo skuteczniejsza, niż jakiekolwiek opresyjne narzędzia i decyzje" - dodał.

Szef PO przekazał, że zdaniem ekspertów, dla pewnych grup zawodowych szczepienia na Covid-19 powinny być obowiązkowe. Wymienił nauczycieli i pracowników szkół. "Jedno jest pewne: kto pracuje z dziećmi, albo kto w ochronie zdrowia ma kontakt z pacjentami i z jakichś powodów nie chce się zaszczepić, będzie musiał przejść na inne formy pracy albo zmienić zajęcie. Albo będzie miał dostęp do powszechnego, wiarygodnego i nieodpłatnego systemu testowania" - powiedział Tusk.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że nie ma w Polsce systemu przesiewowego testowania, co uznał za "największy skandal logistyczny". "Chciałbym, abyśmy zaprzestali i odrzucili metodę wzajemnego okładania się szczepionką, jako narzędziem politycznym. To musi być wyjęte spoza konfliktu politycznego" - oświadczył Tusk.

"Zwracam się do wszystkich, bez wyjątku, polityków w Polsce: jeśli rząd zdecyduje się (...) na wyposażenie Rady Medycznej w rzeczywiste kompetencje, w możliwość rekomendowania rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, i jeśli rząd przedstawi takie rozwiązania z tą +pieczątką+, rekomendacją lekarzy i naukowców, to Platforma Obywatelska będzie gotowa poprzeć takie rozwiązania. Nie mamy zaufana do tego rządu, ale mamy zaufanie do ekspertów. Jeśli stamtąd wyjdzie jakaś propozycja, nie będziemy przeszkadzać, będziemy pomagać. To jest nasze polityczne zobowiązanie" - zapewnił.