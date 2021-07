Szef koła senatorów niezależnych Krzysztof Kwiatkowski poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że połączone trzy komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jak ocenił senator obecny system refundacji leków "daje polskiemu seniorowi bardzo mało wsparcia". "Średnia życia mężczyzny w Polsce to 74 lata. To znaczy, że przeciętny mężczyzna nigdy nie będzie miał w Polsce szansy skorzystania z darmowych leków, finansowanych przez państwo, pomijając już to, że lista tych leków jest bardzo skromna i często obejmująca leki o mniejszej efektywności" - mówił Kwiatkowski.

"Granica 75 lat powoduje, że wielu polskich seniorów nie dożywa możliwości skorzystania z systemu bezpłatnych leków. Dlatego w imieniu grupy senatorów zgłosiłem projekt ustawy o bezpłatnych leków 70 plus" - dodał.

Szefowa senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) zauważyła, że zasadniczej reformy wymaga cały system refundacji leków. Przede wszystkim, mówiła, rozszerzenia listy leków, które podlegają refundacji.

Od 2016 roku obowiązuje system refundacji leków dla seniorów 75+, w ramach którego część leków jest darmowa.

Senat ma inicjatywę ustawodawczą. Ustawy uchwalane przez Senat trafiają do Sejmu, a potem podlegają normalnej procedurze ustawodawczej.