Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. W poniedziałek na konferencji zorganizowanej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że całkowicie elektroniczny e-KRS to "sukces rewolucji cyfrowej w dziedzinie, która ma szczególne znaczenie dla polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu".

Wskazywał, że dzięki nowej platformie internetowo-cyfrowej, czynności, które wcześniej przedsiębiorcy musieli realizować w ramach "biurokratycznej mitręgi", teraz będzie je można wykonać w wygodny sposób przed komputerem we własnym domu. Minister podkreślał, że nowy system będzie działał dużo szybciej, a ponadto będzie mógł korygować ewentualne uchybienia i błędy. "Mamy do czynienia ze zdecydowanym przyspieszeniem, ułatwieniem i uczynieniem pracy polskiego przedsiębiorcy dużo bardziej komfortową" - mówił.

"Jest to ciąg dalszy naszych prac związanych z sukcesem w tej dziedzinie, jaką jest informatyzacja obszaru sądownictwa związanego z polskim biznesem. W 2018 r. (...) dokonaliśmy pierwszego przełomu, kiedy umożliwiliśmy realizację szeregu czynności drogą elektroniczną. O skali zapotrzebowania świadczy fakt, że tylko w zeszłym roku trafiło do przedsiębiorców 30 mln wniosków - więc jest to ogromna skala" - powiedział minister.

"Można powiedzieć, że zastałem KRS papierowy, a zostawimy (...) e-KRS zinformatyzowany" - podkreślił Ziobro. "Chcemy, aby Polska stawała się państwem dużo bardziej przyjaznym dla polskich przedsiębiorców" - dodał.

Obecny również na konferencji wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, szczegółowo przedstawił rozwiązania wprowadzone w ramach e-KRS i konsekwencje tych zmian. "Dzisiaj z sukcesem ogłaszamy, że KRS jest w pełni zinformatyzowanym postępowaniem. Już nie ma KRS jest e-KRS. (...) W pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe w KRS. Gigantyczne ułatwienia dla biznesu. Gigantyczne ułatwienia dla przedsiębiorców" - mówił.

Podkreślał przy tym, że 1/3 wszystkich postępowań sądowych w Polsce jest już prowadzona w formie elektronicznej. "To postępowanie nie tylko prowadzone jest w formie elektronicznej, ale jest w pełni zinformatyzowane od początku do końca. Od złożenia wniosku, od złożenia formularza. Przez rozpatrzenie tej sprawy przez rzeczników, referendarzy. Przez same akta, które też mają postać wyłącznie elektroniczną. Po wydanie orzeczenia, postanowień, które w ramach tego postępowania się wydaję, aż po wszelkie zaświadczenia i korespondencje z przedsiębiorcą" - wskazał.

Według Wosia, system jest bardzo przyjazny dla użytkownika. "System powoduje, że w praktyce nie da się złożyć wniosku, który miałby błędy formalne. System prowadzi przedsiębiorcę za rękę krok po kroku, jak wypełnić poprawnie ten formularz, jak go złożyć do sądu" - mówił Woś podkreślając, że cały kontakt przedsiębiorcy z sądem, wszelka korespondencja i odbiór dokumentów odbywają się w formie elektronicznej.

Woś zaznaczył przy tym, że ministerstwo uruchomiło pełną integrację KRS z rejestrami europejskimi. "W tej chwili wygląda to tak, że przedsiębiorcy rozpytują szukają możliwości znalezienia informacji. A tutaj w KRS ta pełna informacja jest dostępna także ze wszystkich spółek europejskich" - zaznaczył.

W pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które rejestr przechodzi od 2018 r., kiedy Sejm uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o KRS.

Katalog e-usług związanych z rejestrem obejmuje składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie pism procesowych do sądu rejestrowego, zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym, przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru oraz udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS.