Jak zauważają eksperci z Kancelarii Ożóg Tomczykowski – Michał Mieszkiełło, partner w dziale doradztwa korporacyjnego oraz Piotr Stępień, associate w dziale doradztwa korporacyjnego – podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą miały wybór co do dalszego korzystania z papierowych formularzy bądź nowego systemu. Podkreślają, że zmianie podlega forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS lub o jego skorygowanie – od 1 lipca dopuszczalna jest wyłącznie ścieżka elektroniczna. Wniosek złożony w innej postaci (np. na papierowym formularzu) zostanie zwrócony bez wezwania do uzupełnienia braków. Elektroniczna forma obowiązuje również środki zaskarżenia.