Morawiecki i Niedzielski w czwartek w Centrum Medycznym Judyta w Raszynie zainicjowali start programu "Profilaktyka 40 Plus".

Premier zwracał uwagę, że Polacy są bardzo empatyczni, a solidarność to nasza narodowa marka. Ale czasami - zaznaczył - zapominamy o sobie, o swoim zdrowiu. "Program Profilaktyka 40 Plus - program Polskiego Ładu - jest właśnie po to, byśmy pamiętali o naszym zdrowiu, by na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać dolegliwości, problemy z naszym zdrowiem" - mówił Morawiecki.

Oświadczył też, że do czasu konferencji prasowej wpłynęło ponad 1000 zgłoszeń do skorzystania z programu "Profilaktyka 40 plus".

Zaznaczył jednocześnie, że Polski Ład w służbie zdrowia "to nie jest rozpoczęcie od zera". "To jest pewien logicznie zbudowany system, który dziś korzysta też z osiągnięć, które zrobiliśmy w ostatnich paru latach" - powiedział.

Premier zwrócił uwagę, że przez dziesięciolecie nie udawała się elektronizacja służby zdrowia. Wyliczał, że wprowadzono e-skierowania, e-recepty, e-zwolnienia, Internetowe Konto Pacjenta, które - jak mówił - jest nieodzownym elementem właściwego poprowadzenia pacjenta od etapu profilaktyki, przez diagnostykę aż do właściwego leczenia.

Podkreślał, że Polski Ład to dzisiaj ponad 120 mld zł. "Zaczynaliśmy od poziomu około 75 mld. Proszę zobaczyć, jaki to jest przyrost. Dodatkowo mamy zaplanowaną ścieżkę wzrostu dochodów Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z tym wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB, a w perspektywie najbliższych 6 lat do poziomu 7 proc. PKB na zdrowie" - podkreślił Morawiecki. Dodał, że te działania mają przyczynić się do poprawy zdrowia Polaków.

Szef rządu przypomniał też, że od 1 lipca nie obowiązują limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej.

Zaznaczył jednocześnie, że polska służba zdrowia choruje na brak specjalistów. Jak wskazał, są to zaległości ostatnich dekad. "Idziemy we właściwym kierunku, przyjmujemy nowych adeptów medycyny, nowych przyszłych lekarzy, i to o 50-60 proc. więcej niż jeszcze 5 lat temu, to wielki program nowych przyjęć na medycynę" - dodał premier.

"Szanowni państwo, drodzy rodacy, Profilaktyka 40 plus - ruszamy z tym dzisiaj i bez limitów do specjalistów też ruszamy z tym dzisiaj. To programy Polskiego Ładu, które konsekwentnie realizujemy zgodnie z wcześniejszą obietnicą" - oświadczył Morawiecki.

Szef MZ Adam Niedzielski podkreślił, że uruchomienie programu Profilaktyka 40 plus wraz z bezlimitowym dostępem do specjalistów to "operacyjny wymiar wdrażania Polskiego Ładu, nie tylko mówienia i przygotowywania pewnych planów".

"Chciałbym, żeby ten 1 lipca zaczął nam wszystkim kojarzyć się z tym, że zaczynamy odbudowę zdrowia publicznego. Zaczynamy przywracanie, nadrabianie pewnych deficytów zdrowotnych, które są związane z cały czas obecną z nami pandemią" - powiedział szef MZ.

Jak dodał, waga profilaktyki cały czas wymaga podkreślania, gdyż Polska - mówił - na tle innych krajowo Europy nie wypada dobrze, jeśli chodzi o zakres stosowania profilaktyki. "Mamy tu bardzo dużo do nadrobienia" - zaznaczył.

Podkreślił, że nie dotyczy to tylko wykonywania badań profilaktycznych, ale też świadomości zdrowotnej. "To są naprawdę elementy, które mają znaczenie nie tylko i wyłącznie z naszego indywidualnego punktu widzenia, w jakim stanie zdrowia jesteśmy. Profilaktyka w skali ogólnospołecznej oznacza szybsze wychwytywanie chorób, lepsze wskaźniki leczenia" - podkreślił Niedzielski.

Zaznaczył, że profilaktyka jest również formą przygotowywania się na walkę z pandemia. "Jeżeli pandemia trafi na społeczeństwo, które jest bardziej schorowane, bardziej zaniedbane, to oczywiście skutek walki z pandemią będzie o wiele gorszy. Potraktujmy profilaktykę również jaką jedną z form przygotowywania się do ewentualności wzrostu liczby zakażeń, bo zawsze z tym musimy się liczyć" - apelował minister zdrowia.

Niedzielski tłumaczył, że "Profilaktyka 40 plus", to program, który pozwala zrobić podstawowy bilans zdrowotny po okresie, który mamy za sobą, czyli walki z pandemią. Zwracał uwagę, że epidemia wpłynęła na to, że mniej osób zgłaszało się do lekarzy, a sam dostęp do medyków był ograniczony, bo byli zaangażowani w leczenie osób z COVID-19.

"Żeby to nadrobić mamy program, który każdemu z nas w wieku powyżej 40. roku życia pozwoli zrobić taki obrazek, taki bilans, takie zdjęcie, co jest z naszym zdrowiem. Ten okres mniejszej aktywności, izolacji, zwiększonego siedzenia w domu nie sprzyja naszemu zdrowiu (...) To wszystko oznacza realne ryzyko dla zdrowia" - mówił.

Minister zaznaczył, że biorąc to wszystko pod uwagę, resort zdrowia przygotował program podstawowych badań, który jest nieco zróżnicowany pod względem płci pacjenta. To morfologia krwi obwodowej, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, próby wątrobowe, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale, a w przypadku mężczyzn dodatkowo badanie PSA, czyli badanie pomocne w wykryciu raka prostaty.

Ten cały pakiet - jak zaznaczył - jest punktem wyjścia do ewentualnej dalszej diagnostyki i terapii.

Minister wyjaśnił też, że przystąpić do programu można w prosty sposób - wypełniając ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta lub dzwoniąc na infolinię (pod nr 22 735 39 53). Po tej procedurze wystawiane jest automatyczne e-skierowanie. Pacjent może zrealizować badania w placówce, która bierze udział w programie.

Niedzielski poinformował, że program został przygotowany dla 20 mln osób powyżej 40 lat. Zaznaczył też, że na razie przewidziano, że będzie możliwość realizacji tego programu do końca 2021 r.. "Oczywiście jak tylko będzie tak duże zainteresowanie, że trzeba będzie przedłużyć, to z panem premierem bez wahania podejmiemy decyzję o przedłużeniu działania tego programu" - zapewnił.