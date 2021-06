Alert drugiego stopnia przed burzami z gradem i upałem obowiązuje na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce, woj. łódzkim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. W Wielkopolsce i na wschodnim Pomorzu Instytut ostrzega alertem drugiego stopnia przed burzami z gradem. Z kolei dla woj. opolskiego, dolnośląskiego, południa woj. lubuskiego i zachodu woj. pomorskiego wydano alert pierwszego stopnia, ale tylko przed burzami z gradem.

Przed nami burzowa noc, ale tylko we wschodniej połowie kraju. "W pierwszej połowie nocy będą to burze gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, z porywistym wiatrem, początkowo także z gradem. W drugiej połowie nocy będzie się to uspokajać, niemniej jednak wciąż możliwe będą porywy wiatru do 90 km/h" - powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak. Jak dodała, sumy opadów nie powinny przekroczyć 30 mm.

Na wschodzie kraju noc będzie jeszcze bardzo ciepła. "Wciąż mamy do czynienia z nocami tropikalnymi. We wschodniej połowie kraju temperatura minimalna wyniesie od 18 stopni do 22 stopni Celsjusza, natomiast w zachodniej połowie kraju - tam, gdzie napłynęła już chłodniejsza masa powietrza - temperatura minimalna wyniesie od 11 do 16 stopni" - wskazała.

Tam, gdzie będzie najcieplej, wiatr będzie wiał z kierunków południowych, natomiast w zachodniej połowie kraju będzie to już kierunek zachodni i północno-zachodni.

