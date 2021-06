Zresztą Waszyngton i Bruksela nie mogą się dogadać nawet w kwestiach, w których co do zasady się zgadzają. Dla nowej administracji w Białym Domu priorytetem jest walka ze zmianami klimatycznymi, ale już wprowadzenie podatku węglowego – specjalnej daniny, którą obkładane byłyby towary z krajów, gdzie przemysł jest brudny – Amerykanie uważają za ostateczność. W Europie jest to zaś jeden z podstawowych pomysłów na nowy, globalny, zielony porządek.