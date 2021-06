– Relacje między Sojuszem a Rosją są w najgorszym punkcie od zimnej wojny, z powodu agresywnych zachowań Rosji – mówił Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Paktu. Z kolei Biden zapewniał w Brukseli o przywiązaniu USA do art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. – To święte zobowiązanie – mówił. Jego poprzednik Donald Trump miał w zwyczaju wypowiadać się niejednoznacznie na temat zapisów w Traktacie, co budziło niepokój państw członkowskich. W Brukseli doszło do nieplanowanego spotkania prezydenta Dudy z Bidenem. Trwało ono kilka minut. I jak informował szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, dotyczyło „współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego naszego regionu”. – W rozmowie, którą prowadziłem z Joem Bidenem, pan prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwo Polski leży mu bardzo na sercu – komentował prezydent Andrzej Duda. – Rozmawialiśmy na temat relacji, które dotyczą Rosji. Spodziewam się od strony amerykańskiej informacji po rozmowie z prezydentem Putinem – dodawał.