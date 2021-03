W ostatnim czasie dochodzi do potężnych napięć między PiS a Solidarną Polską. Ale kwestia skargi do TSUE łączy obie partie. Ziobryści są zadowoleni, że skarga i argumenty KPRM są zbieżne z tym, co oni sami proponowali w lutym. Także osoba z otoczenia premiera Morawieckiego potwierdza, że współpraca układała się dobrze. ‒ Przygotowaliśmy to wspólnie od A do Z ‒ zapewnia nasz rozmówca.