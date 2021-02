Z danych rządowych wynika, że ogółem do tej pory w Polsce wykonano 2 122 245 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymały 1 476 274 osoby, a drugą – 645 971. Zanotowano 1775 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W poniedziałek do Polski trafiło ok. 360 tys. szczepionek przeciw COVID-19 od firm Pfizer i BioNTech, w tym tygodniu mają dotrzeć jeszcze preparaty firmy AstraZeneca. Od początku akcji szczepień do Polski dostarczono 3 048 710 dawek szczepionek, z czego 2 338 140 przekazano do punktów szczepień.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek wskazał, że obecnie priorytetem jest szczepienie seniorów.

"Jeżeli mamy daną dostawę, to przede wszystkim zabezpieczamy te punkty, które szczepią seniorów, a to co zostaje, trafia na kontynuację szczepienia grupy zero" – powiedział, pytany o zapewnienie drugiej dawki szczepionki i o ewentualne szczepienia przewlekle chorych.

Szef MZ zapewnił, że system logistyki, opracowany przez Agencję Rezerw Materiałowych, gwarantuje, że na drugą dawkę zawsze starczy szczepionek. Dodał, że strony ARM nie ma żadnych sygnałów, że płynność podawania drugiej dawki jest zagrożona.

W poniedziałek ruszyła kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19: dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65 lat i nauczycieli akademickich. Potrwa ona do czwartku. W ubiegłym tygodniu rejestrować się na szczepienia mogła pierwsza grupa nauczycieli – ci, którzy pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.

Do szczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło się około 93 tys. nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, w tym blisko 7,6 tys. nauczycieli akademickich. Do tej pory zarówno w I, jak i w II etapie do szczepienia zarejestrowanych jest 361 tys. nauczycieli.

Osobom niemogącym dojechać na szczepienie we własnym zakresie pomagają dotrzeć do punktów szczepień strażacy. Potrzeby takiego dowozu odpowiednim komendom straży pożarnej zgłaszają samorządy terytorialne we współpracy z punktami szczepień. Przykładowo w woj. lubelskim strażacy wykonali 259 takich transportów, dowożąc na szczepienia 323 osoby.

W Polsce szczepienia przeciw COVID-19 są wykonywane preparatami trzech firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Preparaty firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna opierają się na technologii mRNA. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Preparat AstryZeneki to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.