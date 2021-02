Według prognoz synoptyków IMGW mieszkańcy niemal całego kraju - z wyjątkiem wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, woj. dolnośląskiego, opolskiego oraz południa i centrum Wielkopolski oraz Pomorza - muszą liczyć się mroźnym dniem i nocą.

Z prognoz wynika, że w dzień temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, około -8 st. C w centrum i do -2 st. C na wybrzeżu. Noc będzie już jeszcze zimniejsza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -18 st. C na Suwalszczyźnie (lokalnie - 20 st. C), około -13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -8 st. na wybrzeżu wschodnim i do -5 st. C na wybrzeżu zachodnim. W rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury może wynieść nawet -21 st. .

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu oraz Podkarpaciu. Na Pomorzu może spaść od 10 cm do 20 cm świeżego śniegu, na południu Podkarpacia od 20 do 30 cm.

