Na szczepienie przeciw COVID-19 od zeszłego piątku - 15 stycznia umawiają się seniorzy powyżej 80. roku życia lat. W piątek, o godz. 6.00 do nich będą mogli dołączyć osoby urodzone w latach 1942–1951. Szczepienia tych osób rozpoczną się w poniedziałek 25 stycznia. E-skierowania dla tej grupy wystawiona są automatycznie w systemie według PESEL. Nie mają one kodu, jak inne skierowania. Ważne są przez 90 dni. Nie obowiązuje też żadna rejonizacja, co oznacza, że osoba może wybrać dowolny proponowany punkt szczepień.

Seniorzy mogą umawiać się na termin szczepienia na trzy sposoby z wykorzystaniem centralnego systemu e-rejestracji, integrującego indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. Nie muszą tego robić osobiście, bo przy telefonicznej rejestracji wystarczy podać imię, nazwisko, numer PESEL osoby, która zgłasza się do szczepienia. Jedną z dróg umówienia się na nie jest zarejestrowanie poprzez całodobową infolinię NFZ działającą pod numerem 989. Konsultant zaproponuje termin i miejsce szczepienia.

Drugim sposobem jest rejestracja elektroniczna przy wykorzystaniu Internetowego Konta Pacjenta. Dostępne jest ono na stronie pacjent.gov.pl. Do logowania potrzebny jest profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). DO IKP można się też zalogować wykorzystując konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub przez bank spółdzielczy.

Seniorzy mogą skorzystać też z trzeciej opcji, umówić wizytę w punkcie szczepień. Ich lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien. Takich miejsc jest obecnie na mapie Polski 5981.

Osoby, które mają trudność z dotarciem do punktu szczepień będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu poprzez specjalnie uruchomione infolinie dla mieszkańców każdej gminy.

Po ustaleniu terminu pacjent otrzymuje SMS na podany numer telefonu z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Do czasu wykonania pierwszego szczepienia pacjent może zmienić termin wizyty lub punkt szczepień. Jednak po pierwszym zaszczepieniu (dostępne są na tym etapie szczepionki dwudawkowe) nie można już wprowadzić zmiany, ponieważ dawka musi być podana w określonym przez producentów terminie (w ciągu 3-4 tygodni po pierwszej). Pacjent musi też zakończyć szczepienia preparatem, którym był szczepiony pierwszy raz, by zagwarantować maksymalną skuteczność.

Szczepionka podawana jest domięśniowo w ramię. Do szczepienia kwalifikuje lekarz w punkcie szczepień. Pacjent wypełnia też na miejscu kwestionariusz. Po zastrzyku należy odczekać 15-30 minut w poczekalni, by zobaczyć, czy nie wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Personel medyczny odnotowuje szczepienie w e-karcie szczepień w systemie e-zdrowie (P1). Pacjent otrzymuje też zaświadczenie o szczepieniu. Po przyjęciu dwóch dawek otrzymuje kod QR, który potwierdza, że został zaszczepiony. Może go pobrać w swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mObywatel lub poprosić o jego wydruk w punkcie szczepień.

Informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dostępne są pod numerem infolinii 989, oraz na stronach www.gov.pl/web/koronawirus i https://www.gov.pl/web/szczepimysie.