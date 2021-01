Zmiana polega m.in. na tym, że do grupy pierwszej, uwzględnionej w Narodowym Programie Szczepień, włączono do tej pory zaliczane do grupy drugiej osoby poniżej 60 lat, ale z chorobami przewlekłymi. W środę pełnomocnik rządu ds. programu szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że lista tych chorób znajdzie się w nowelizacji tzw. rozporządzenia epidemicznego, która obecnie jest konsultowana.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Według informacji przekazanych w środę przez przedstawicieli rządu w ramach pierwszej grupy, której szczepienie rozpocznie się 25 stycznia, najpierw zastrzyki otrzymać mają seniorzy po 60. roku życia (grupa 1A). Po nich dostaną je osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, m.in. po przeszczepach, dializowane, wentylowane mechanicznie czy z chorobami nowotworowymi (grupa 1B).

Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban wyjaśnił w środę na konferencji prasowej poświęconej szczepieniom, że po długiej dyskusji Rada Medyczna zdecydowała się zaproponować dodanie do grupy pierwszej szczepień niewielką liczbę osób poniżej 60 lat, mającą choroby powodujące, że u nich COVID-19 mógłby przebiegać bardzo ciężko. Wymienił w tej grupie osoby wentylowane mechanicznie w domu (około 8 tys.), po przeszczepach, osoby dializowane, a także chore na nowotwory, zwłaszcza takie, jak określił, które są aktywnie leczone.

Po nich szczepienia mają objąć nauczycieli i służby mundurowe (grupa 1C). Wskazano, że są to: funkcjonariusze albo żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pozornej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, a także członkowie ochotniczych straży pożarnych oraz wykonujący działania ratownicze ratownicy górscy i wodni.