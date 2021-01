Szczepienia przeciw COVID-19 trwają od 27 grudnia ub.r., obecnie szczepione są osoby z grupy 0, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

W czwartek wieczorem minister zdrowia, pytany w TVP Info, jaki jest stan szczepień na tę chwilę, odparł, że "już przekroczyliśmy magiczną, kolejną barierę 400 tysięcy (zaszczepionych)". Dodał, że w czwartek "tempo szczepień utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, bo przekroczyło do godz. 19.00 ponad 40 tys.".

"Także wydaje się, że w tym tygodniu zrealizujemy ten cel 250 tysięcy (zaszczepionych), co jest dużym postępem w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Ale przed nami przede wszystkim jest rozpoczęcie akcji masowych szczepień, więc te liczby będą rzeczywiście z tygodnia na tydzień rosły" - powiedział.

Od 15 stycznia na szczepienia będą mogli rejestrować się seniorzy powyżej 80. roku życia, a od 22 stycznia - osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia tych osób, należących do grupy I, rozpoczną się 25 stycznia. Ponadto do grupy I należą osoby powyżej 60 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej (mają być szczepieni od 18 do 22 stycznia), zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.