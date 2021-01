Komunikat o zakłóceniach w dostawach ciepła w dzielnicach: Białołęka, Bródno, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola i Bemowo umieściła na swojej stronie firma Veolia. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Veolii Aleksandra Żurada, zakłócenia w dostawach mogą skutkować obniżoną temperaturą i niższym ciśnieniem ciepłej wody.

Elektrociepłownia należy do spółki PGNiG Termika. Jak powiedziała PAP rzeczniczka spółki Barbara Gorzelak, awaria w części elektrycznej zakładu nastąpiła ok. godz. 18, jej przyczyna leżała poza elektrociepłownią. "Ustalamy, co było dokładnie źródłem tej awarii" - podkreśliła.

Według PGNiG Termika, orientacyjny czas usunięcia awarii i likwidacji zakłóćeń w produkcji to godz. 23 w czwartek.

IMGW prognozuje, że w nocy temperatura może spaść w Warszawie do -8 st. C, spodziewany jest również śnieg.

1Na 1500 km ulic stolicy, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, wyjechało 170 posypywarek - przekazał w czwartek Zarząd Oczyszczania Miasta. Jak poinformowała Zofia Kłyk z biura prasowego ZOM, posypią ulice, którymi jeżdżą miejskie autobusy, chlorkiem sodu, czyli solą drogową. "Jest to zgodne z rozporządzeniem ministra środowiska, czym można posypywać jezdnie" - wyjaśniła Kłyk.

Służby ZOM przez całą dobę sprawdzają stan nawierzchni ulic. Kontrolerzy pracują w terenie - sprawdzają stan jezdni i chodników. ZOM monitoruje też aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody.