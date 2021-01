Szejna na konferencji prasowej poświęconej unijnemu Funduszowi Odbudowy i Krajowemu Planowi Odbudowy poinformował, że klub Lewicy wystąpił z wnioskiem o informację Prezesa Rady Ministrów dotyczącą planu wydatkowania środków unijnych na lata 2021-2027 oraz planu krajowego funduszu gospodarczej Polski. "Żądamy od premiera, aby już dziś przedstawił nam efekty swojej pracy" - powiedział poseł Lewicy.

Wiceszefowa klubu Lewicy Karolina Pawliczak zwróciła się na konferencji z apelem do rządzących, aby jak najszybciej - na najbliższym posiedzeniu Sejmu - w drodze uchwały ratyfikować europejski Fundusz Odbudowy.

Posłanka podkreśliła, że jest to niezmierna ważna decyzja. "Polska gospodarka na to czeka" - dodała. "Każdy tydzień odwlekania tej decyzji sprzyja temu, że dzisiaj wiele firm traci swoją finansową płynność. Polska służba zdrowia czeka na środki, jednostki samorządu terytorialnego również" - stwierdziła Pawliczak.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w wywiadzie dla PAP poinformował, że w styczniu rozpoczną się konsultacje z Brukselą o wydatkowaniu środków z nowego budżetu Unii Europejskiej oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności. Jak dodał rząd chciałby, by środki te zaczęły pracować w gospodarce już w tym roku.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak powiedział PAP Kościński, zgodnie z projektem rozporządzeń, projekt KPO należy złożyć do KE najpóźniej do końca kwietnia 2021 r. KE ma wówczas 2 miesiące na ocenę, następnie musi być przeprowadzony cały mechanizm akceptacji i zatwierdzania KP, a potem formalna decyzja odnośnie wypłaty zaliczki. "My działamy tak, by te pieniądze jak najszybciej trafiły do polskiej gospodarki" - mówił minister.

W grudniu ub.r. po zgodzie Parlamentu Europejskiego kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły rozporządzenie określające budżet unijny na lata 2021-2027.

Rozporządzenie przewiduje długoterminowy budżet w wysokości 1074,3 mld euro dla unijnej "27" w cenach z 2018 r. Wraz z funduszem odbudowy w wysokości 750 mld euro pozwoli to UE na zapewnienie bezprecedensowego finansowania w wysokości 1,8 bln euro w nadchodzących latach na wsparcie naprawy gospodarek po pandemii Covid-19 i realizację priorytetów UE.

Aby wdrożyć fundusz odbudowy, decyzja UE w sprawie zasobów własnych będzie musiała zostać ratyfikowana we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.