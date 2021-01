CIR namawia przy tym do pobrania i opublikowania grafiki na swoich profilach w mediach społecznościowych z hashtagiem #SzczepimySię. "A być może to dzięki Tobie kolejne osoby dołączą do programu szczepień!" - wskazano.

W przesłanym PAP komunikacie CIR zachęca do dopisania szczepienia do listy postanowień noworocznych. "Postanowienia noworoczne – kto z nas ich nie robi? Nauka obcego języka, poranne bieganie, rezygnacja ze słodyczy – to tylko przykłady licznych planów na nowy rok. Epidemia koronawirusa sprawiła, że 2020 rok był szczególny. W rok 2021 wchodzimy pełni nadziei na powrót do normalności, dlatego dołącz do akcji zainaugurowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego i dopisz do swojej listy noworocznych postanowień: zaszczepię się przeciw COVID-19. Do akcji dołączyli również inni politycy" - poinformował CIR.

W komunikacie zwrócono też uwagę, że pierwszego stycznia premier Morawiecki zadeklarował zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Podkreślono również, że do akcji dołączyli inni politycy, w tym rzecznik rządu Piotr Müller i szef KPRM Michał Dworczyk.

CIR przypomniał, że aktualnie trwają szczepienia grupy zero, czyli osób, które są na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. "W styczniu ruszą też zapisy dla grupy pierwszej. Zaszczepić się będą mogli wtedy: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele" - wskazano w komunikacie.

Poinformowano też, że szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, w tym o etapach szczepień, można znaleźć na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie .