Autorzy podzielą się opiniami na temat odwagi w życiu publicznym, granic milczenia oraz odpowiedzialności, która towarzyszy świadomym wyborom zawodowym. Dyskusja dotknie także współczesnego rozumienia przywództwa – nie jako sprawowania władzy, lecz jako zdolności do podejmowania trudnych decyzji przy świadomości ich konsekwencji.

Fundamentem spotkania będzie książka „Mogłem milczeć”, łącząca osobiste doświadczenia autorów z głębszą refleksją nad etyką zawodową, profesjonalizmem i znaczeniem świadomych wyborów. Tak w instytucjach publicznych, jak i w środowisku biznesowym.

Szczegóły spotkania

Wydarzenie odbędzie się 18 marca 2026 r., o godz. 18.00 w Auli VII, w budynku G Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozmowę poprowadzą Anna Matusiak i Marcin Szlęzak, a także członkowie studenckiego Koła Naukowego SGH Legal Club. Spotkanie odbywa się pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.