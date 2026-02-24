Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, którą kieruje kardynał Konrad Krajewski, podkreśliła w komunikacie, że papież odpowiedział na dramatyczny apel ukraińskich biskupów dotyczący sytuacji humanitarnej w obwodzie zaporoskim, na południowym wschodzie Ukrainy.

800 ukraińskich rodzin ze wsparciem od papieża

Przypomniano, że biskup charkowsko-zaporoski Pawło Honczaruk zwrócił się do kard. Krajewskiego z prośbą o wsparcie dla ponad 800 rodzin, które straciły ogrzewanie w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną. Uszkodzenia - zaznaczył - nie mogą zostać szybko naprawione.

W czwartą rocznicę wybuchu wojny Rosji przeciwko Ukrainie do obwodu zaporoskiego dotarły leki oraz ponad tysiąc olejowych grzejników elektrycznych kupionych we Włoszech.

Urząd Dobroczynności Apostolskiej poinformował, że mimo trudności logistycznych i operacyjnych pomoc zostanie w krótkim czasie rozdystrybuowana na terenach dotkniętych nalotami.

Wcześniej w lutym papież Leon XIV wysłał na Ukrainę 80 generatorów prądu i transport leków.