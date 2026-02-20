Fałszywe sklepy z opałem są przygotowywane w sposób profesjonalny i często do złudzenia przypominają legalnie działające serwisy sprzedażowe. Strony zawierają zdjęcia produktów, regulaminy oraz formularze zamówień, co buduje pozory wiarygodności. Kluczowym elementem jest oferta wyjątkowo atrakcyjnej ceny i natychmiastowej wysyłki, co ma skłonić klientów do szybkiej decyzji zakupowej.

W praktyce schemat działania jest prosty. Po wybraniu produktu klient jest zachęcany do opłacenia zamówienia przelewem. Gdy pieniądze trafiają na konto przestępców, kontakt ze sklepem się kończy. Nie ma dostawy opału, a dane kontaktowe okazują się fikcyjne. Oszuści często podszywają się pod znane firmy lub tworzą witryny o nazwach łudząco podobnych do prawdziwych sklepów.

Problem nasila się szczególnie zimą, gdy rośnie zapotrzebowanie na paliwa grzewcze, a ceny opału pozostają wysokie. Według ekspertów, trudna sytuacja na rynku węgla i pelletu oraz niedobory surowców powodują, że klienci są bardziej skłonni korzystać z ofert znalezionych w internecie, nawet jeśli pochodzą z nieznanych źródeł.

CERT Polska: oszustwa internetowe to dziś dominująca forma cyberprzestępczości

Z danych CERT Polska wynika, że oszustwa internetowe stanowią obecnie zdecydowaną większość incydentów cyberbezpieczeństwa. W grudniu 2025 roku zarejestrowano 51,8 tys. zgłoszeń potencjalnych zagrożeń, z czego niemal 25 tys. potwierdzono jako realne incydenty. W skali całego roku liczba incydentów wzrosła do 260,8 tys., czyli o 152 proc. więcej niż rok wcześniej.

Znaczną część tych przypadków stanowią właśnie fałszywe strony internetowe, których celem jest wyłudzenie pieniędzy lub danych. CERT Polska prowadzi specjalną listę ostrzeżeń obejmującą niebezpieczne domeny. W 2025 roku wpisano na nią ponad 244 tys. adresów wykorzystywanych do oszustw.

Eksperci podkreślają, że przestępcy coraz częściej wykorzystują reklamy w mediach społecznościowych i sponsorowane wyniki wyszukiwania, aby kierować użytkowników do spreparowanych sklepów. W efekcie nawet doświadczeni internauci mogą paść ofiarą oszustwa.

Jak rozpoznać fałszywy sklep z opałem? Najważniejsze sygnały ostrzegawcze

CERT Polska wskazuje konkretne elementy, które powinny wzbudzić czujność przed dokonaniem zakupu opału online.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy sklep istnieje w oficjalnych rejestrach przedsiębiorców oraz czy podaje pełne dane identyfikacyjne, takie jak adres siedziby, numer NIP czy działający numer telefonu. Brak tych informacji to poważny sygnał ostrzegawczy.

Kolejnym elementem są opinie klientów. Fałszywe sklepy często publikują komentarze, które wyglądają na sztuczne, zostały dodane w krótkim czasie lub zawierają identyczne sformułowania. Warto także zwrócić uwagę na adres strony internetowej – literówki, nietypowe nazwy domen lub niespójność z nazwą firmy mogą świadczyć o próbie oszustwa.

Niepokojąca powinna być również forma płatności. Oszuści zwykle wymagają natychmiastowego przelewu i nie oferują płatności przy odbiorze ani popularnych systemów płatności zabezpieczonych dodatkowymi mechanizmami ochrony kupującego.

Dodatkowymi sygnałami ostrzegawczymi są błędy językowe w opisach produktów, nietypowa struktura strony lub brak spójnych informacji o działalności firmy.

Zgłoszenie oszustwa może uchronić innych przed stratą pieniędzy

CERT Polska apeluje, aby każdą podejrzaną stronę zgłaszać poprzez formularz incydent.cert.pl lub inne oficjalne kanały zgłoszeniowe. Dzięki temu niebezpieczne domeny mogą zostać szybko zidentyfikowane i zablokowane, co ogranicza skalę oszustw.

System ostrzegania działa nieprzerwanie, a lista szkodliwych stron jest aktualizowana przez całą dobę. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ przestępcy często tworzą nowe witryny i porzucają stare adresy natychmiast po zdobyciu pieniędzy od ofiar.

Cyberprzestępcy nieustannie dostosowują swoje metody do aktualnej sytuacji gospodarczej i sezonowej. Okres zimowy, wysokie ceny paliw i rosnące zapotrzebowanie na opał tworzą warunki, które sprzyjają tego typu przestępstwom. Dlatego każda transakcja powinna być poprzedzona dokładną weryfikacją sprzedawcy, aby uniknąć utraty pieniędzy.