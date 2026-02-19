Jednocześnie trwają rozmowy o możliwej strefie zdemilitaryzowanej w Donbasie, a Rosja sygnalizuje gotowość do kontynuowania działań wojennych przez kolejne lata.

Zełenski krytykuje Trumpa. Negocjacje Ukraina Rosja i presja na ustępstwa

Napięcia między Kijowem a Waszyngtonem wyraźnie wzrosły po ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa, który wezwał Ukrainę do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Rosją. Prezydent USA stwierdził publicznie, że dla Ukrainy „najlepiej jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego”, sugerując tym samym, że to Kijów ponosi odpowiedzialność za brak przełomu w rozmowach pokojowych.

Trump powtórzył podobne stanowisko podczas wystąpienia w Białym Domu, podkreślając, że Rosja jest zainteresowana porozumieniem, a Ukraina „musi zacząć działać”, w przeciwnym razie może stracić szansę na zakończenie wojny na korzystnych warunkach. Wypowiedzi te spotkały się z natychmiastową reakcją Wołodymyra Zełenskiego, który uznał takie podejście za jednostronne.

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy zaznaczył, że Stany Zjednoczone zbyt często mówią o konieczności kompromisów po stronie Ukrainy, jednocześnie nie wskazując, jakie ustępstwa powinna poczynić Rosja. W wywiadzie dla portalu Axios Zełenski powiedział wprost, że takie podejście nie jest sprawiedliwe, ponieważ może prowadzić do sytuacji, w której agresor odnosi strategiczne zwycięstwo bez ponoszenia konsekwencji.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że przyznanie Rosji zwycięstwa poprzez wymuszone ustępstwa terytorialne nie doprowadzi do trwałego pokoju. Podkreślił również, że liczy na to, iż obecne wypowiedzi Donalda Trumpa są elementem taktyki negocjacyjnej, a nie ostatecznym stanowiskiem administracji amerykańskiej.

Gen. Stanisław Koziej: Zełenski zmienia strategię wobec Trumpa i USA

Zdaniem gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który rozmawiał z Wirtualną Polską publiczna krytyka Trumpa przez Zełenskiego stanowi wyraźną zmianę w strategii ukraińskiego przywódcy. Dotychczas Kijów unikał otwartej konfrontacji z amerykańskim prezydentem, starając się utrzymać możliwie najlepsze relacje z Waszyngtonem.

Jak wskazał Koziej, Zełenski wcześniej stosował taktykę powściągliwości, unikając krytyki Trumpa, aby nie ryzykować pogorszenia relacji z kluczowym sojusznikiem. Teraz jednak zdecydował się na bardziej bezpośrednią komunikację, co świadczy o rosnącym znaczeniu obecnej fazy negocjacji.

Według byłego szefa BBN decyzja Zełenskiego wynika z kilku czynników. Przede wszystkim rozmowy pokojowe wchodzą w decydujący etap, a Ukraina musi jasno określić granice możliwych kompromisów. Wyznaczenie takich „czerwonych linii” ma zapobiec sytuacji, w której Ukraina zostanie zmuszona do zaakceptowania niekorzystnych warunków.

Drugim istotnym elementem jest sytuacja na froncie. Ukraińska armia wykorzystała dane wywiadowcze do zidentyfikowania słabszych punktów rosyjskich pozycji i przeprowadziła działania mające na celu poprawę swojej pozycji strategicznej. Nie chodzi o spektakularne przełomy terytorialne, lecz o wysłanie sygnału politycznego, że Ukraina nie znajduje się w stanie nieuchronnej porażki.

Strefa zdemilitaryzowana w Donbasie. Kluczowy element rozmów Ukraina Rosja

Jednym z najważniejszych tematów negocjacji prowadzonych w ostatnich tygodniach była koncepcja utworzenia strefy zdemilitaryzowanej w Donbasie. Zgodnie z ustaleniami opublikowanymi przez „The New York Times”, propozycja zakłada brak obecności sił zbrojnych zarówno Ukrainy, jak i Rosji w określonym obszarze regionu.

Rozważano również utworzenie specjalnej strefy wolnego handlu na tym terytorium, która miałaby funkcjonować jako neutralny obszar gospodarczy. Taki model miałby umożliwić stopniową odbudowę zniszczonej infrastruktury i przywrócenie działalności gospodarczej.

Eksperci wskazują jednak, że realizacja tego pomysłu byłaby niezwykle trudna zarówno pod względem operacyjnym, jak i politycznym. Kluczowym problemem pozostaje kwestia kontroli nad takim obszarem oraz gwarancji bezpieczeństwa dla ludności cywilnej.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że strony uzgodniły przeprowadzenie kolejnej rundy rozmów pokojowych. Szef rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski zapowiedział, że spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie, choć nie podano konkretnej daty ani miejsca.

Strategia Putina i przyszłość wojny

Według informacji publikowanych przez zachodnie media, Władimir Putin nadal wierzy w możliwość osiągnięcia strategicznego zwycięstwa. Rosyjskie kierownictwo zakłada, że jest w stanie kontynuować działania wojenne przez co najmniej dwa lata, aby przejąć pełną kontrolę nad obwodem donieckim.

Takie stanowisko znacząco komplikuje negocjacje pokojowe, ponieważ wskazuje, że Moskwa nie zamierza rezygnować ze swoich celów militarnych w krótkim terminie. Rosja liczy, że zmęczenie Zachodu konfliktem oraz ewentualne zmiany polityczne w Stanach Zjednoczonych osłabią wsparcie dla Ukrainy.

Jednocześnie Ukraina prowadzi skoordynowane działania militarne i dyplomatyczne, mające na celu utrzymanie międzynarodowego wsparcia. Ukraińskie władze starają się przekonać sojuszników, że presja powinna być kierowana przede wszystkim na Rosję jako agresora, a nie na Ukrainę jako państwo broniące swojej suwerenności.

Europa wzmacnia wsparcie dla Ukrainy. Presja na Trumpa i NATO

Istotnym elementem zmieniającym kontekst negocjacji jest rosnące zaangażowanie państw europejskich. Po napięciach związanych z polityką Donalda Trumpa wobec NATO oraz kontrowersjach wokół jego wypowiedzi dotyczących bezpieczeństwa Europy, wiele krajów zwiększyło wsparcie dla Ukrainy.

Państwa Unii Europejskiej kontynuują dostawy uzbrojenia oraz pomoc finansową. Według danych Komisji Europejskiej, łączna wartość wsparcia UE dla Ukrainy przekroczyła już 85 miliardów euro, obejmując pomoc wojskową, finansową i humanitarną.

Wzmocnienie europejskiego wsparcia daje Ukrainie większą swobodę w negocjacjach i pozwala Zełenskiemu na bardziej stanowczą postawę wobec Waszyngtonu. Jednocześnie utrzymanie wsparcia Stanów Zjednoczonych pozostaje kluczowe dla zdolności obronnych Ukrainy, szczególnie w zakresie systemów obrony powietrznej i zaawansowanego uzbrojenia.

Rozmowy pokojowe w Genewie. Przyszłość negocjacji Ukraina Rosja

Rozmowy prowadzone w Genewie z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji uznawane są za jeden z najważniejszych etapów procesu negocjacyjnego od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Zełenski przyznał, że negocjacje mogły już wejść w decydującą fazę, jednak oskarżył Moskwę o celowe ich przeciąganie.

Rosja z kolei stara się wykorzystać sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych i zmiany w podejściu administracji Donalda Trumpa do konfliktu. Kreml liczy, że presja dyplomatyczna na Ukrainę doprowadzi do akceptacji rozwiązań korzystnych dla Moskwy.

Publiczna krytyka Trumpa przez Zełenskiego pokazuje, że Ukraina nie zamierza akceptować warunków, które mogłyby zagrozić jej suwerenności. Jednocześnie Kijów kontynuuje działania dyplomatyczne, starając się utrzymać jedność Zachodu i zwiększyć presję na Rosję, aby doprowadzić do zakończenia wojny na warunkach zgodnych z prawem międzynarodowym.