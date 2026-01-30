Dlaczego w jogurcie znalazło się szkło?

Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) zawiadomił Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentów szkła w jednej partii produktu Eko jogurt naturalny. Z komunikatu instytucji wynika, że postępowanie wyjaśniające potwierdziło uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej.

Który jogurt wycofano? Szczegóły partii (Lublanka)

  • Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
  • Numer partii: P1 30/01/2026
  • Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026
  • Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski
  • Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603

Zalecenia GIS: nie spożywaj tego produktu

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że spożycie jogurtu z tej partii wiąże się z realnym ryzykiem uszkodzenia jamy ustnej. Jeśli masz ten produkt w domu, koniecznie wyrzuć go lub zwróć do sklepu.

Proces wycofywania z rynku pod nadzorem służb

Obecnie trwa procedura usuwania wadliwego towaru z półek sklepowych. Działania producenta są ściśle monitorowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz GIS, aby zminimalizować ryzyko dla konsumentów.