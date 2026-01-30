Dlaczego w jogurcie znalazło się szkło?
Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) zawiadomił Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentów szkła w jednej partii produktu Eko jogurt naturalny. Z komunikatu instytucji wynika, że postępowanie wyjaśniające potwierdziło uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej.
Który jogurt wycofano? Szczegóły partii (Lublanka)
- Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
- Numer partii: P1 30/01/2026
- Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026
- Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski
- Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603
Zalecenia GIS: nie spożywaj tego produktu
Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że spożycie jogurtu z tej partii wiąże się z realnym ryzykiem uszkodzenia jamy ustnej. Jeśli masz ten produkt w domu, koniecznie wyrzuć go lub zwróć do sklepu.
Proces wycofywania z rynku pod nadzorem służb
Obecnie trwa procedura usuwania wadliwego towaru z półek sklepowych. Działania producenta są ściśle monitorowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz GIS, aby zminimalizować ryzyko dla konsumentów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję