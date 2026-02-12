Wzrost PKB przyspieszył, czyli spowolnił

PKB w IV kw. realnie o 4 proc. wyższy niż rok wcześniej – to najnowsze dane GUS. Okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków, którym było o tyle łatwiej z prognozowaniem, o ile GUS podawał już wcześniej wyniki gospodarki w całym 2025 r.: PKB urósł o 3,6 proc. Tempo wzrostu w końcówce ub.r. było najwyższe, odkąd gospodarka zaczęła wychodzić z pandemicznego dołka. Szczegółowe dane za IV kw. (ile wniosła konsumpcja, ile inwestycje) poznamy na początku marca. Opisywane wyniki to dane niewyrównane sezonowo. Wyrównanie sezonowe (pozwalające np. na porównania z innymi krajami) daje trochę inny obraz. PKB nadal szybko rośnie, ale akurat IV kw. wypadł pod tym względem nieco słabiej niż poprzedni.©Ⓟ

Banki z zyskami jak nigdy

Ponad 48 mld zł wyniósł ubiegłoroczny zysk netto sektora bankowego – podał NBP. Wynik był o ponad jedną piątą lepszy niż rok wcześniej. Poprawa miała miejsce w warunkach spadających stóp procentowych. W poprzednich latach, gdy stopy były wysokie, przychody banków rosły w tempie dwucyfrowym. W 2025 r. podniosły się o 6,5 proc. W ujęciu nominalnym tak dobrego roku, jak miniony, nasz sektor bankowy jeszcze nie miał. Wyższa niż w poprzednich latach była również stopa zwrotu z kapitału. Wyniosła 15,1 proc. Ale tu nie ma dużej różnicy w porównaniu z 2024 r. – wtedy wzrost na kapitale (podstawowa miara rentowności, nie tylko w bankach) wynosił 14,1 proc. ©Ⓟ

Polacy mają mało akcji

Ostatnie kwartały to czas dużej hossy na giełdach, co sprzyja poszerzaniu się grona inwestorów. Coraz częściej na giełdę zerkają również drobni gracze – tu pomocna jest również łatwość w inwestowaniu, jakiej jeszcze kilka lat temu nie było. W końcu III kw. polskie gospodarstwa domowe miały akcje o wartości niespełna 120 mld zł (w porównaniu z poprzednim kwartałem był lekki spadek, ale w ciągu roku nastąpił wyraźny wzrost). W porównaniu z innymi nacjami „ekspozycja” Polaków na giełdę jest jednak niewielka. Jeśli spojrzeć na zaangażowanie w akcje w relacji do PKB, to tylko sześć krajów wypada gorzej. ©Ⓟ