W opublikowanym kilka dni temu raporcie po ubiegłorocznym przeglądzie naszej gospodarki Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę, że „Polska utrzymała szybki wzrost gospodarczy częściowo kosztem gwałtownego wzrostu nierównowagi fiskalnej” oraz że do priorytetów powinno należeć „zmniejszenie deficytu w celu stabilizacji długu publicznego”. W 2031 r. dług publiczny może się zbliżyć do 80 proc. „Aby odwrócić tę tendencję, zalecana jest skumulowana korekta fiskalna rzędu 4 proc. PKB” – napisano. „Polska musi albo zwiększyć dochody, aby utrzymać poziom wydatków, albo powrócić do szczuplejszego sektora publicznego z bardziej efektywnym i ukierunkowanym wydatkowaniem”. ©Ⓟ

Skok firm do chmury

W 2025 r. w UE prawie 53 proc. firm korzystało z płatnych usług przetwarzania danych w chmurze. Ich popularność od 2023 r. zwiększyła się o 7 pkt proc. Pod względem wykorzystania dostępu do oprogramowania, mocy obliczeniowej czy zapisu danych u zewnętrznych dostawców Polska jest nieco powyżej średniej. Najlepiej wypadają firmy większe. Skok zainteresowania chmurą nastąpił w trakcie pandemii. Ale wiele wskazuje na to, że szczyt możliwości został osiągnięty. W Polsce, w porównaniu z 2023 r., odsetek firm korzystających z chmury się nie zwiększył (nie przeszkadza to, żeby zwolennicy chmury korzystali z niej w coraz większym stopniu). ©Ⓟ

Jakie imiona są na topie

Nikodem i Zofia były najchętniej wybieranymi imionami dla noworodków – wynika z danych resortu cyfryzacji. Nikodem utrzymał pozycję lidera wśród imion męskich, natomiast Zofia wróciła na pierwsze miejsce po roku przerwy, gdy liderką była Maja. Wśród chłopców do zdobycia pierwszego miejsca wystarczyło niespełna 5,8 tys. przypadków wyboru imienia przez rodziców. Wśród dziewczynek, gdzie różnorodność jest nieco większa, trzeba było zaledwie 4,4 tys. wskazań. Dziesięć najpopularniejszych imion męskich nadano 35 proc. urodzonych w ubiegłym roku chłopców. Imiona z topu dostało jedynie 28 proc. dziewczynek. ©Ⓟ