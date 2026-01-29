Zbigniew Ziobro - były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł PiS - nie pojawia się od jakiegoś czasu na posiedzeniach Sejmu i obecnie przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Zbigniew Ziobro nieobecny w sejmowych ławach, może stracić dietę i uposażenie

28 stycznia minął 7-dniowy termin możliwości usprawiedliwienia przez Ziobrę nieobecności. Usprawiedliwienie nie wpłynęło, w związku z czym marszałek Sejmu poinformował w czwartek, że przesłał szefowi sejmowej komisji regulaminowej Jarosławowi Urbaniakowi (KO) informację o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Ziobry. Czarzasty przypomniał na konferencji prasowej, że komisja ma obowiązek rozpoznać jego wniosek i zająć stanowisko. Zaznaczył, że komisja może: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

– W momencie, gdy komisja przedstawi mi stanowisko, pan Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji” - powiedział marszałek. Zapowiedział, że jeżeli Ziobro się nie odwoła, on przedstawi Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie.

Uposażenie poselskie wynosi 13.467,92 zł brutto, a dieta parlamentarna 4.208,73 zł brutto.

Zbigniew Ziobro z dnia na dzień traci coraz więcej pieniędzy

W połowie stycznia marszałek Czarzasty mówił, że z powodu tego, że Ziobro nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu już teraz w trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieusprawiedliwionej nieobecności Ziobrze zabierana jest każdego dnia 1/30 diety i 1/30 uposażenia, czyli 588 zł.; każdego następnego dnia nieobecności na posiedzeniu Sejmu - w zależności od tego, ile dni obraduje Sejm w danym miesiącu - Ziobrze odliczane jest codziennie 3534 zł.

Marszałek już wówczas zapowiedział, że skorzysta „ze wszystkich możliwości, jakie posiada Sejm i będzie robił wszystko”, by doprowadzić do tego, że Ziobro utraci dietę i będzie otrzymywał 1/10 swojego uposażenia.

W nowelizacji Regulaminu Sejmu z maju 2025 r. zwiększono sankcje w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu Sejmu, jeżeli w danym miesiącu jest większa niż 3 dni. W takim przypadku marszałek Sejmu może zarządzić obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej posła o 1/5 za czwarty i każdy następny dzień nieusprawiedliwionej nieobecności podczas obrad Sejmu.

Znowelizowane przepisy przewidują utratę diety parlamentarnej i obniżenie uposażenia do 1/10 jego wysokości w kolejnych miesiącach, jeśli poseł, w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością, opuści 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu. Ma to zastosowanie do czasu wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu. Poseł może odwołać się do Prezydium Sejmu od zarządzonej uchwały w ciągu 7 dni od dnia, gdy zostanie ona mu doręczona.

Postępowanie karne wobec Zbigniewa Ziobry

Wobec Ziobry toczy się postępowanie karne, w którym prokuratura zarzuca mu m.in., że w czasie gdy był ministrem sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku listopada 2025 r. Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Wówczas okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce – był wtedy w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada ub.r. prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia ub.r., posiedzenie zostało następnie dwukrotnie odroczone i teraz 5 lutego warszawski sąd rejonowy ma je kontynuować.

12 stycznia poinformowano, że Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.