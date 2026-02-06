Sąd odrzuca argumenty o immunitecie. Zbigniew Ziobro poszukiwany listem gończym

Zgodnie z postanowieniem sądu, wobec Zbigniewa Ziobry zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, liczonych od dnia jego zatrzymania. W uzasadnieniu sąd odniósł się w pierwszej kolejności do kwestii formalnych, wskazując, że immunitet parlamentarny został skutecznie uchylony, co było wcześniej podnoszone przez obronę jako argument procesowy. Sąd uznał również, że w sprawie zostały spełnione zarówno ogólne, jak i szczególne przesłanki zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry i grupa przestępcza

Według ustaleń sądu, zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego łącznie 26 przestępstw. Wśród nich wymieniono m.in. założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w przywłaszczeniu środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Sąd podkreślił, że charakter zarzucanych czynów oraz ich skala przemawiają za koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Gdzie jest Zbigniew Ziobro? „Realna obawa ukrywania się”

W uzasadnieniu wskazano na występowanie trzech szczególnych przesłanek przewidzianych w art. 258 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego. Chodzi o:

realną obawę ukrywania się podejrzanego,

ryzyko bezprawnego wpływania na przebieg postępowania,

groźbę wymierzenia surowej kary.

Sąd zwrócił uwagę, że Zbigniew Ziobro — według aktualnych ustaleń — przebywa poza granicami Polski, na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, a jego rzeczywiste miejsce pobytu pozostaje nieznane. W przestrzeni publicznej pojawiały się również deklaracje samego zainteresowanego, z których wynikało, że nie zamierza stawić się przed polskimi organami ścigania. Zdaniem sądu, dotychczasowa postawa podejrzanego, w tym wyjazd z kraju na etapie procedowania wniosku o uchylenie immunitetu, świadczy o intencjonalnym unikaniu odpowiedzialności karnej, a nie jedynie o hipotetycznej obawie matactwa.

Według obrońców Zbigniew Ziobro został objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier - miały one uznać, że grożą mu prześladowania polityczne. Z kolei Bartosz Lewandowski, adwokat byłego ministra, informował że polityk ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, dzięki któremu ma mieć możliwość przemieszczania się. Warto podkreślić, że dokument ten nie daje jednak ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania.

Grozi mu 25 lat więzienia. Sąd podkreśla niezawisłość decyzji

Sąd wziął również pod uwagę, że zarzucane przestępstwa są zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności, co samo w sobie zwiększa ryzyko uchylania się od wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie podkreślono wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów objętych śledztwem. W uzasadnieniu zaznaczono także, że decyzja sądu została podjęta bez jakiejkolwiek ingerencji władzy wykonawczej, a niezawisłość sędziowska w tej sprawie nie została naruszona.

List gończy za byłym ministrem. Policja rozpoczyna obławę

Już 7 listopada 2025 roku prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do siedziby PK. Czynności te nie zostały jednak zrealizowane z powodu nieustalenia miejsca pobytu podejrzanego. Na podstawie art. 279 § 1 k.p.k., który pozwala na wydanie listu gończego wobec osoby ukrywającej się, prokurator podjął decyzję o wszczęciu oficjalnych poszukiwań. Komenda Stołeczna Policji została wyznaczona do prowadzenia działań zmierzających do zatrzymania podejrzanego.