Mężczyzna, doświadczony pirotechnik SOP, który przez lata pełnił służbę m.in. na misjach w Iraku i Afganistanie, podczas przesłuchania zaprzeczył, by kiedykolwiek leczył się psychiatrycznie lub przyjmował leki psychotropowe. Mimo to śledczy zdecydowali o powołaniu biegłych, którzy mają odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące jego poczytalności i kondycji psychicznej w chwili ataku.

– Prowadzący postępowanie planuje powołanie dwóch biegłych: jednego do oceny poczytalności sprawcy, drugiego do zbadania jego stanu psychiatrycznego – potwierdza prok. Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Brutalny atak w rodzinnym mieszkaniu w Ustce

Okoliczności tragedii są wstrząsające, bo nic nie zapowiadało eskalacji przemocy. Rodzina spędzała wspólnie czas, grając w karty. W pewnym momencie Piotr K. wyszedł do kuchni, wziął nóż i bez ostrzeżenia zaatakował domowników. Dźgał na oślep żonę, córkę, teściów oraz syna. Najciężej ranna została czteroletnia dziewczynka, której życia nie udało się uratować.

Śledczy nie znajdują racjonalnego wytłumaczenia dla nagłego wybuchu agresji. Tym bardziej że – jak wynika z dotychczasowych ustaleń – Piotr K. uchodził za spokojnego ojca rodziny i doświadczonego funkcjonariusza. Brak wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych rodzi pytania o skuteczność systemu kontroli stanu psychicznego osób posiadających dostęp do broni i specjalistycznych narzędzi służbowych.

Badania okresowe w SOP i rutynowa psychologia

Zaledwie kilka miesięcy przed tragedią, w październiku 2025 r., Piotr K. przeszedł obowiązkowe badania okresowe. Funkcjonariusze SOP są im poddawani co trzy lata. Obejmują one m.in. testy psychologiczne oraz rozmowę z psychologiem.

– Jeśli funkcjonariusz w obawie o utratę stanowiska nie chce powiedzieć prawdy, że ma na przykład depresję, to nie powie. To nie wariograf – mówi oficer SOP, określając te badania jako rutynowe.

W ramach okresowych badań funkcjonariusze nie są także rutynowo sprawdzani pod kątem obecności narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. Procedury opierają się w dużej mierze na deklaracjach samych badanych oraz krótkiej rozmowie ze specjalistą.

„Badania psychologiczne są sztuką dla sztuki”

Zdaniem prof. Tomasza Safjańskiego, byłego oficera policji i CBŚ, obecnie profesora Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, przypadek Piotra K. pokazuje systemowy problem.

– Nie wyłapano symptomów. Badania psychologiczne są sztuką dla sztuki – ocenia ekspert.

Jak podkreśla, funkcjonariusze w złym stanie psychicznym potrafią przez wiele miesięcy korzystać ze zwolnień lekarskich wystawianych przez psychiatrów, a przełożeni widzą absencję, lecz nie reagują.

– Nie ma automatycznego kierowania na komisję lekarską, nie ma obowiązku odsunięcia od służby. Nie ma procedur. Gdy ktoś jednak trafi na komisję, to rusza ona po kilku miesiącach, a orzeczenie bywa po roku. W tym czasie funkcjonariusz jest w służbie, nosi broń – zaznacza Safjański.

Przełożeni bez wiedzy o leczeniu psychiatrycznym

Problem pogłębia brak informacji po stronie pracodawców. Zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy trafiają do kadr w formie e-ZLA, ale nie zawierają danych o specjalizacji lekarza.

„Według informacji uzyskanych od policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej, zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy służb podległych MSWiA nie zawierają informacji o specjalizacji lekarza, który je wystawia” – przekazało MSWiA.

Resort dodaje, że aby ustalić, czy L4 pochodzi od psychiatry, pracodawca musiałby każdorazowo weryfikować dane lekarza na podstawie imienia i nazwiska.

Co więcej, służby nie prowadzą statystyk dotyczących chorób, w tym psychicznych, które były przyczyną absencji funkcjonariuszy. Na dodatkowe badania kierowani są jedynie ci, którzy przebywali na zwolnieniu dłużej niż 30 dni.

Jak naprawdę wyglądają badania psychologiczne funkcjonariuszy?

Jeden z doświadczonych funkcjonariuszy opisuje standardowy przebieg badań okresowych.

– Badanie psychologiczne zawsze zaczyna się od rozwiązania testów, trwa to około dwóch godzin. Pytania są ogólne, często się powtarzają. Później jest rozmowa z psychologiem, głównie o testach, ewentualnie pytania, czy pan się leczył albo leczy i czy coś panu dolega.

W przypadku czynnych funkcjonariuszy rozmowa trwa zwykle kilkanaście minut. Kandydaci do służby są badani znacznie dokładniej. – „Przerób ludzi jest bardzo duży, więc dłuższe rozmowy nie wchodzą w grę” – dodaje oficer.

Policyjne tragedie z użyciem broni służbowej

Sprawa Piotra K. wpisuje się w dłuższy ciąg dramatycznych zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy. W listopadzie 2024 r. na warszawskiej Pradze Północ 21-letni policjant śmiertelnie postrzelił kolegę z patrolu – 35-letniego st. sierż. Mateusza Biernackiego. Do dziś nie wyjaśniono, dlaczego padł strzał, mimo okrzyków, że interweniuje „swój”.

– Na koniec lutego spodziewamy się, że spłyną wszystkie zlecone przez nas opinie biegłych – informuje prok. Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Wcześniej głośne były także zabójstwa w Jastrzębiu-Zdroju w 2012 r., Kuźni Raciborskiej w 2015 r. oraz tragedia w Prusicach w marcu 2025 r., gdzie strażnik więzienny zabił dwoje dzieci i teściową, a następnie siebie. W tym ostatnim przypadku sygnały o przemocy domowej i nadużywaniu alkoholu trafiły do dzielnicowego, który nie podjął działań.

Alkohol, narkotyki i brak kontroli

Według danych Komendy Głównej Policji, w latach 2010–2020 samobójstwo popełniło 122 policjantów – średnio 12 rocznie. Zidentyfikowane przyczyny to m.in. problemy z używaniem substancji psychoaktywnych, konflikty rodzinne, trudna sytuacja finansowa oraz presja w pracy.

Mimo to funkcjonariusze nie są rutynowo badani pod kątem narkotyków. Badania laboratoryjne obejmują m.in. poziom glukozy, HIV i HCV, ale nie wykrywają substancji psychoaktywnych. Komisje lekarskie przy MSWiA uruchamiane są wyjątkowo rzadko – w 2025 r. w 100-tysięcznej policji wystawiono jedynie 19 skierowań, a w SOP zaledwie trzy.